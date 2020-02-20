【新冠肺炎】網龍旗下公司推雲端教學管理平台，首階段收逾百申請

《經濟通通訊社２０日專訊》網龍（００７７７）旗下創奇思公布，利用Ａｍａｚｏｎ

Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ（ＡＷＳ）雲端技術今推出「雲端教學及管理平台」，於抗疫期間為

中小型補習社免費提供營運解決方案支援，助一眾受疫情影響的中小型補習社善用教育科技升級

轉型。

網龍續指，創奇思運用亞馬遜雲端服務ＡＷＳ於上星期推出「雲端校本影片學習平台」作為

應急教學方案支援學界，首階段已收到來自百多所本地中小學的申請。（ｂｎ）

