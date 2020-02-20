《經濟通通訊社２０日專訊》今海國際（０２２２５）公布，自新型冠狀病毒爆發以來，建
築項目計劃因建築材料供應中斷而延遲，可能會影響建築工程對勞動力的需求，又預計建築工程
的勞動力供應可能會受到影響。集團已採取積極措施盡力降低集團於新加坡的勞動力外包業務所
受到的任何負面經濟影響。
集團指，疫情對集團業務營運之影響超出集團控制範圍，其可能對集團截至２０２０年６月
３０日止六個月之財務業績造成不利影響。（ｃｗ）
20/02/2020 18:09
【新冠肺炎】今海國際（２２２５）料疫情對中期業績造成不利影響
《經濟通通訊社２０日專訊》今海國際（０２２２５）公布，自新型冠狀病毒爆發以來，建
築項目計劃因建築材料供應中斷而延遲，可能會影響建築工程對勞動力的需求，又預計建築工程
的勞動力供應可能會受到影響。集團已採取積極措施盡力降低集團於新加坡的勞動力外包業務所
受到的任何負面經濟影響。
集團指，疫情對集團業務營運之影響超出集團控制範圍，其可能對集團截至２０２０年６月
３０日止六個月之財務業績造成不利影響。（ｃｗ）
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