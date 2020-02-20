《經濟通通訊社２０日專訊》「鑽石公主號」郵輪首批１０６名香港人，今早乘坐包機由日
本東京返抵本港，再轉往火炭駿洋邨隔離。無線電視表示，船上其中一名確診女患者是該台化妝
師，她今日獲通知確診，現正於日本接受治療。她自１月２５日開始休假至今。
港府表示，「鑽石公主號」上原有３６４名香港居民，包括２６０名特區護照持有人，和近
１００名持外國護照的香港居民。截至昨日，船上有５５名港人確診感染新型冠狀病毒，他們會
留在日本就醫；３３名屬於確診患者的緊密接觸者亦需要延長檢疫期，暫時未能返港。（ｃｌ）
20/02/2020 16:15
【新冠肺炎】ＴＶＢ化妝師確診，為「鑽石公主號」乘客現留日治療
《經濟通通訊社２０日專訊》「鑽石公主號」郵輪首批１０６名香港人，今早乘坐包機由日
本東京返抵本港，再轉往火炭駿洋邨隔離。無線電視表示，船上其中一名確診女患者是該台化妝
師，她今日獲通知確診，現正於日本接受治療。她自１月２５日開始休假至今。
港府表示，「鑽石公主號」上原有３６４名香港居民，包括２６０名特區護照持有人，和近
１００名持外國護照的香港居民。截至昨日，船上有５５名港人確診感染新型冠狀病毒，他們會
留在日本就醫；３３名屬於確診患者的緊密接觸者亦需要延長檢疫期，暫時未能返港。（ｃｌ）
|中國故事20/02/2020
【抗疫維穩】中小企業復工難 中央地方齊出招化危機
|FOCUS20/02/2020
【FOCUS】LPR企硬兩月終降 非常規手段續有來
|生財有道20/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：航空股最壞情況恐未過
|生財有道20/02/2020
【新冠肺炎】「鑽石公主號」首架包機接載106名港人抵港
|國際動態20/02/2020
憧憬中國再放水 標指納指齊破頂
|生財有道19/02/2020
【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面 惟大摩看淡籲減持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰