  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/02/2020 16:15

【新冠肺炎】ＴＶＢ化妝師確診，為「鑽石公主號」乘客現留日治療

　　《經濟通通訊社２０日專訊》「鑽石公主號」郵輪首批１０６名香港人，今早乘坐包機由日
本東京返抵本港，再轉往火炭駿洋邨隔離。無線電視表示，船上其中一名確診女患者是該台化妝
師，她今日獲通知確診，現正於日本接受治療。她自１月２５日開始休假至今。
　　港府表示，「鑽石公主號」上原有３６４名香港居民，包括２６０名特區護照持有人，和近
１００名持外國護照的香港居民。截至昨日，船上有５５名港人確診感染新型冠狀病毒，他們會
留在日本就醫；３３名屬於確診患者的緊密接觸者亦需要延長檢疫期，暫時未能返港。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
中國故事20/02/2020
【抗疫維穩】中小企業復工難 中央地方齊出招化危機
FOCUS20/02/2020
【FOCUS】LPR企硬兩月終降 非常規手段續有來
生財有道20/02/2020
《開市Good Morning》林家亨：航空股最壞情況恐未過
生財有道20/02/2020
【新冠肺炎】「鑽石公主號」首架包機接載106名港人抵港
國際動態20/02/2020
憧憬中國再放水 標指納指齊破頂
生財有道19/02/2020
【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面 惟大摩看淡籲減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金