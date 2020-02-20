【新冠肺炎】ＴＶＢ化妝師確診，為「鑽石公主號」乘客現留日治療

《經濟通通訊社２０日專訊》「鑽石公主號」郵輪首批１０６名香港人，今早乘坐包機由日

本東京返抵本港，再轉往火炭駿洋邨隔離。無線電視表示，船上其中一名確診女患者是該台化妝

師，她今日獲通知確診，現正於日本接受治療。她自１月２５日開始休假至今。

港府表示，「鑽石公主號」上原有３６４名香港居民，包括２６０名特區護照持有人，和近

１００名持外國護照的香港居民。截至昨日，船上有５５名港人確診感染新型冠狀病毒，他們會

留在日本就醫；３３名屬於確診患者的緊密接觸者亦需要延長檢疫期，暫時未能返港。（ｃｌ）

