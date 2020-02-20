《本港經濟》１月整體通脹率降至１﹒４％，但基本通脹率３﹒７％

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年１月份整體消

費物價與一年前同月比較，上升１﹒４％，較去年１２月份的相應升幅（２﹒９％）為低，並遠

低於市場原來預測的３﹒１％升幅。綜合消費物價指數在１月份升幅放緩，主要是由於１月份政

府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金，以及政府由１月開始提供

額外電費補貼所致。



＊農曆年旅遊費和豬肉價格升幅帶動基本率通率上升＊



不過，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年１月份的按年升幅（

即基本通脹率）為３﹒７％，較去年１２月份（２﹒９％）為高，主要是由於農曆新年旅遊費用

和豬肉價格升幅擴大所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年１月份錄得按年升幅的類別為食品（不包

括外出用膳）（上升１７％）、雜項服務（上升４﹒８％）、雜項物品（上升３﹒６％）、外出

用膳（上升２﹒２％）和交通（上升１﹒８％）。另一方面，綜合消費物價指數在１月份錄得按

年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌１６％）、衣履（下跌５﹒５％）、住屋（下跌３％）、

耐用物品（下跌２﹒７％）和煙酒（下跌１﹒５％）。



＊疫情令日用品價格上升只有短暫性影響＊



政府發言人表示，１月份基本消費物價通脹率升至３﹒７％，原因是旅遊費用及基本食品價

格在農曆新年期間（今年在１月尾，去年則在２月初）升幅加快而扭曲了按年比較。因此，等待

２月份的通脹數據，再將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。另一方面，１月份整

體消費物價通脹率下降至１﹒４％，反映政府一次性紓緩措施的效應。

展望將來，外圍價格壓力輕微及本地經濟狀況疲弱，料會令整體通脹壓力短期得以受控。儘

管新型冠狀病毒疫情的威脅可能令一些日用品價格上升，但任何干擾都應只是短暫。政府會繼續

密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。（ｃｌ）

