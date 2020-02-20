【新冠肺炎】中總贈送１０萬個免費口罩予市民及弱勢社群

《經濟通通訊社２０日專訊》為支援社區防疫工作，香港中華總商會（中總）早前通過不同

渠道訂購了１０萬個口罩，其中２萬個已於今天（２０日）免費派發予公眾人士；其餘將陸續透

過與社福、地區機構合作，分發給各區長者、基層家庭及有需要人士。

李應生副會長表示，市面口罩供應持續緊張，上班族未必有很多時間四處搜購口罩等防護用

品，該會今次在中環商業區免費派發口罩，不少在附近商廈工作以及從事運輸、物流、清潔的打

工仔都可受惠。（ｃｌ）

