《經濟通通訊社２０日專訊》為支援社區防疫工作，香港中華總商會（中總）早前通過不同
渠道訂購了１０萬個口罩，其中２萬個已於今天（２０日）免費派發予公眾人士；其餘將陸續透
過與社福、地區機構合作，分發給各區長者、基層家庭及有需要人士。
李應生副會長表示，市面口罩供應持續緊張，上班族未必有很多時間四處搜購口罩等防護用
品，該會今次在中環商業區免費派發口罩，不少在附近商廈工作以及從事運輸、物流、清潔的打
工仔都可受惠。（ｃｌ）
20/02/2020 17:31
【新冠肺炎】中總贈送１０萬個免費口罩予市民及弱勢社群
《經濟通通訊社２０日專訊》為支援社區防疫工作，香港中華總商會（中總）早前通過不同
渠道訂購了１０萬個口罩，其中２萬個已於今天（２０日）免費派發予公眾人士；其餘將陸續透
過與社福、地區機構合作，分發給各區長者、基層家庭及有需要人士。
李應生副會長表示，市面口罩供應持續緊張，上班族未必有很多時間四處搜購口罩等防護用
品，該會今次在中環商業區免費派發口罩，不少在附近商廈工作以及從事運輸、物流、清潔的打
工仔都可受惠。（ｃｌ）
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