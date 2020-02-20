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即市新聞

20/02/2020 18:57

《再戰明天》歐元區和美公布製造業ＰＭＩ，美聯儲理事出席討論會

　　《經濟通通訊社２０日專訊》歐元區和美國公布２月製造業採購經理人指數，美聯儲理事布
雷納德出席小組討論。

＊美聯儲理事布雷納德出席小組討論＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：１５ｐｍ，美聯儲理事布雷納德出席美國貨幣
政策論壇一次有關「下次衰退時的貨幣政策」的小組討論。
　　１０：３５ｐｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗發表演講。

＊歐元區和美國公布２月製造業採購經理人指數＊

　　明日（２１日）印度股市假期休市。
　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１月消費者物價指數，年率料由０﹒８％下滑至
０﹒７％。
　　明日５：００ｐｍ，歐元區公布２月製造業採購經理人指數，料由４７﹒９下降至４７﹒４
。６：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者物價指數，月率料由０﹒３％下跌至負１％；年率料由
１﹒３％升上１﹒４％。　　　
　　１０：４５ｐｍ，美國公布２月服務業採購經理人指數，料由５３﹒４跌至５３﹒２；製造
業採購經理人指數料由５１﹒９下滑至５１﹒５。１１：００ｐｍ，美國公布１月成屋銷售，料
由５５４萬下滑至５４４萬；月率料由３﹒６％跌至負１﹒８％。

＊金沙中國派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：永利地產發展（００８６４）、金沙中國（０１９２８）
、太平地氈（００１４６）、黛麗斯國際（００３３３）和新意網集團（０１６８６）。
（ｈｏ）

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