《再戰明天》歐元區和美公布製造業ＰＭＩ，美聯儲理事出席討論會

《經濟通通訊社２０日專訊》歐元區和美國公布２月製造業採購經理人指數，美聯儲理事布

雷納德出席小組討論。



＊美聯儲理事布雷納德出席小組討論＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：１５ｐｍ，美聯儲理事布雷納德出席美國貨幣

政策論壇一次有關「下次衰退時的貨幣政策」的小組討論。

１０：３５ｐｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗發表演講。



＊歐元區和美國公布２月製造業採購經理人指數＊



明日（２１日）印度股市假期休市。

在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１月消費者物價指數，年率料由０﹒８％下滑至

０﹒７％。

明日５：００ｐｍ，歐元區公布２月製造業採購經理人指數，料由４７﹒９下降至４７﹒４

。６：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者物價指數，月率料由０﹒３％下跌至負１％；年率料由

１﹒３％升上１﹒４％。

１０：４５ｐｍ，美國公布２月服務業採購經理人指數，料由５３﹒４跌至５３﹒２；製造

業採購經理人指數料由５１﹒９下滑至５１﹒５。１１：００ｐｍ，美國公布１月成屋銷售，料

由５５４萬下滑至５４４萬；月率料由３﹒６％跌至負１﹒８％。



＊金沙中國派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：永利地產發展（００８６４）、金沙中國（０１９２８）

、太平地氈（００１４６）、黛麗斯國際（００３３３）和新意網集團（０１６８６）。

（ｈｏ）

