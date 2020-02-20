希慎：１月零售商戶銷售下跌約２０％，寬減租戶２月及３月租金

《經濟通通訊社２０日專訊》新冠肺炎疫持衝擊本港零售市道，希慎興業（０００１４）主

席利蘊蓮在網上業績會議上表示，集團正面對數十年來最大挑戰，其衝擊甚至大過２００３年沙

士時期。儘管現時疫情未明朗，但為減輕租戶壓力，決定減免２月及３月基本租金，並形容減租

幅度屬「可觀」及「有誠意」。她指，受社會運動影響，集團在去年下半年已向租戶推出租金協

助，未來亦會盡力支援各業務持份者。

首席財務總監賀樹人補充指，集團旗下零售租戶去年全年銷售額下跌１１％，意味去年下半

年租戶銷售額跌逾２０％，而據初步數據顯示，今年１月商戶銷售額暫時錄得約２０％跌幅，主

因近兩、三個星期商場人流減少所致。

他續稱，去年三大業務續租租金均有調升，如寫字樓於去年中加租幅度逾一成，為集團提供

良好的現金流支持。而今年到期租約並不多，其中寫字樓及零售商戶分別有２２％及２６％租約

到期，目前寫字樓租戶續約情況理想，租金加幅亦不差；至於零售商戶則因首季到期租約不多，

集團會持續與商戶討論。

首席營運總監呂幹威表示，儘管現時零售市場受到影響，但相信疫情過後即會釋放被壓抑的

消費力，長遠情況會好轉，又認為不應太聚焦近期事件的負面影響，集團會更加努力準備業務發

展，包括積極物色海外發展機會等。（ｙｗ）

