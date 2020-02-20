【新冠肺炎】中國公共採購（１０９４）：疫情對運營造成嚴重影響

《經濟通通訊社２０日專訊》中國公共採購（０１０９４）公布，鑒於近期新型冠狀病毒疾

病的爆發，中國各地方政府已發布通知並要求企業暫停運營。由於集團業務及辦事處均集中在中

國，並在湖北武漢有投資物業，故新型冠狀病毒疾病的爆發對集團運營造成嚴重影響。

自今年一月底以來一直停工，在受影響省市的員工無法返回單位按計劃復工，故集團已採納

在家辦公安排，預計集團運營及生產力將持續受到不利影響。而目前仍不確定疫情和業務運營的

恢復進度，預期今年第一財季將較去年同期遭受重大不利影響。（ｙｗ）

