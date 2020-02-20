【新冠肺炎】港鐵今年凍結票價，中小型租戶２月及３月租金減半

《經濟通通訊社２０日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，有見近月新型冠狀病毒疫情對

香港社會各界造成極大挑戰，決定推出多項特別支援措施，有關措施包括今年全年港鐵車費不會

有實際調整，以及港鐵全線車站及１３個商場中小型租戶可獲減免２月及３月一半租金，之後亦

會按個別情況為大型租戶提供支援。

港鐵指出，雖然２０２０╱２１年度的票價調整幅度，仍有待政府統計處於今年首季稍後時

間公布２０１９年１２月運輸業名義工資指數按年變動幅度和其他相關數據後，才可按票價調整

機制計算出來，但公司已決定透過車費扣減優惠或其他安排，令港鐵車費在今年餘下時間不會有

實際調整。具體安排詳情待今年３月底相關統計數字出爐後公布。實行此計劃後，使用八達通乘

車的票價自２０１９年１月起至今年底維持不變。

港鐵車費方面，原定今年４月４日結束的「程程３﹒３％車費扣減」優惠，將會延續至今年

６月底，讓乘客可繼續以現行車費乘搭港鐵。因應上述安排，「港鐵都會票」、五款「全月通加

強版」和「屯門－南昌全日通」亦會維持現行售價至今年６月底。

港鐵行政總裁金澤培表示，自今年１月新型冠狀病毒蔓延以來，公司在本地車務、車站商務

和港鐵商場的收入均受到很大影響，但眼見社會各界在疫情下承受極大壓力，個別中小型租戶在

經營上亦面對不少困難。公司作為香港的一份子，際此艱難歲月，希望略盡綿力，在力所能及的

情況下為市民作出一點支持。（ｂｉ）

