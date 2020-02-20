《小傳日記》ＬＰＲ下降，魚缸向下躺；新經濟發威，內銀反跌低！

《小傳日記》花旗聯儲局議息紀錄顯示委員對經濟樂觀，令全球「孖屐」的避險氣氛降溫，

標普５００指數及納指繼續創收市新高。截至目前，神州新冠肺炎累計確診病例有７４６７７宗

，累計２１２１人死亡，但病例增速明顯慢咗，帶動魚缸今日開１１１點報２７７６７點，重上

２５０天線（約２７６７６點）。

「孖屐」聚焦新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報價今日揭盎，雖然一年期一如預期下調

１０基點至４﹒０５厘，但係五年期下調幅度只有５個基點就差過大家預期，令神州磚頭佬同神

州錢莊率先腳軟，加埋大笨象（００００５）同本地磚頭都未跌完，令大隻佬指數最多曾經

２７２點低見２７３８３點。

午後神州錢莊跌少咗，加上今日收市後公布業績嘅平保（０２３１８）突然抽高，令大隻佬

指數跌幅收窄。最終大隻佬指數全日報２７６０９點，跌４６點，主板成交１００８﹒７９億銀

升超過１４巴仙。國企指數報１０９１３點，升５點。

Ａ場就反彈，上證綜合指數衝上３０００點，收市升５４點或升近２巴仙。深證成份指數報

１１５０９點，升２７３點或升超過２巴仙，兩市合共成交１０６８４﹒２６億銀人民幣。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跌唔夠半個巴仙，報４１０銀；ＡＩＡ

（０１２９９）跌亳半子，報７９﹒６５銀；大笨象跌唔夠半個巴仙，報５６﹒８銀；神州移動

（００９４１）亦軟唔半個巴仙，報６６﹒７５銀；生發發（００３８８）升１蚊，報

２７１﹒４銀。



＊希慎出業績股價無出色，聯想收益增板塊向上伸＊



今日希慎興業（０００１４）公布業績，舊年基礎盈利按年只係升２巴仙至２５﹒８７億銀

，差過分析師預估嘅２６﹒５億銀，成班收租佬自然聞訊而跌啊！希慎興業好彩軟一格，報

２９﹒５５銀；太古Ａ（０００１９）蒸發近２巴仙，報７３﹒７銀；九置（０１９９７）碌低

近１巴仙，報４１﹒１５銀；領展房產基金（００８２３）微跌亳半子，報７７﹒９銀；九龍倉

（００００４）跌近１巴仙，報２０﹒１５銀。

手機佬就唔同講法，聯想集團（００９９２）首三季賺６﹒２３億美金，按年升超過三成，

成班手機佬自然彈起！聯想集團抽高７巴仙，報５﹒８銀；舜宇（０２３８２）起飛逾１巴仙，

報１３１銀；瑞聲科技（０２０１８）跳高逾半個巴仙，報５７﹒１５銀；丘鈦（０１４７８）

彈起近３巴仙，報１２﹒５銀；比亞迪電子（００２８５）鏟高近６巴仙，報１６﹒４銀；富智

康集團（０２０３８）炒高近２個半巴仙，報１﹒２７銀。



＊同業傳變賣鐵島未鬆懈，海航或接管同系升夠本＊



神州疫情對鐵鳥造成好大打擊，前日先有消息指海航炒人，今日外電更引述消息指，神州當

局打算接管埋海航，同將海航嘅業務同資產賣比三大鐵鳥。神州鐵鳥當然高興，可惜基本面仍然

令人擔憂，以致升勢未能持續，國航（００７５３）只微升逾半個巴仙，報６﹒９８銀；東航（

００６７０）仲要跌約半個巴仙，報３﹒８２銀；南航（０１０５５）亦要軟近１巴仙，報４﹒

６９銀。不過話晒如果成事都叫做減少孖屐競爭，香江呢邊屐飛（００２９３）揚近１巴仙，報

１０﹒５２銀。

講到海航呢單新聞，雖然其後報道引述海航高層話，未聽過接管公司呢件事，不過海航系一

於升咗再算。海航科技（０２０８６）飆逾７巴仙，報０﹒５２銀；美蘭空港（００３５７）揚

逾一成半，報６﹒７５銀；東北電氣（０００４２）起哄６巴仙，報０﹒５３銀；海福德（００

４４２）無升跌，報１﹒０９銀。



＊景點漸開放同程向上闖，科技戰未抖ＡＳＭ失守＊



呢排好似沉寂咗一段時間嘅美團（０３６９０）又有新搞作，有報導話佢同ＱＱ（００７０

０）大股東參與印度外賣平台Ｓｗｉｇｇｙ新一輪融資，美團走高近３巴仙，報１０３﹒３銀；

神州近排陸續開放番啲景點，做開旅遊嘅同程藝龍（００７８０）踢高逾半成，報１２﹒０２銀

；美圖（０１３５７）嘅應用程式「美圖秀秀」推出咗新功能，仲喺泰國非常ｈｉｔ添，飆高一

成四，報２﹒１９銀；眾安在線（０６０６０）揚逾２巴仙，報３２﹒９５銀。

晶片股走勢繼續低迷，雖然總統侵侵（特朗普）上日就話唔應該阻住花旗國企業同神州做生

意，但據報花旗國今日開會，商討進一步限制對華為同神州嘅出口，ＡＳＭ太平洋

（００５２２）收市穿紅底股，跪低近２巴仙，報９８﹒５５銀；中芯（００９８１）揚唔夠半

巴仙，報１５﹒７４銀；華虹半導體（０１３４７）起哄一格報１８﹒８銀；上海復旦

（０１３８５）挫近２巴仙，報６銀。請請！



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