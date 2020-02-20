《真知灼見－溫灼培》為何美元與黃金同告上升

《真知灼見》近期市場上出現一個有趣現象，美元強金價強。不少投資者認為出現這情況不

合理，因為黃金以美元計價，美元強按例金價弱，反之亦言。回看近年美元與黃金價格走勢所見

，兩者確存在一定反方向的相關性，但不算太強烈；所以，今次金價與美元出現同時上升，大家

也實在毋須過於驚訝。



＊同升各有因由＊



現今美元強，相信主要是源於歐元弱所致。被喻為是德國總理默克爾的接班人卡倫鮑爾本月

初突然宣布辭任基民盟主席，一時間令人擔心歐盟群龍無首，難把歐盟團結，這相信亦是歐元下

跌的最大原因。其次，美國貿易矛頭繼中國後現直指歐洲；過去周末美國貿易代表辦公室宣布於

下月１８日起對歐盟進口飛機徵１５％關稅，並揚言要求歐盟盡快改善與美國的貿易不平衡狀況

。擔心歐元區貿易受損歐元失支持，相對下美元便變得強。



＊歐盟恐無首，歐元被質疑＊



反觀金價，黃金具避險攻能人所共知。近期不少投資者把黃金避險因素，與肆虐全球的新冠

肺炎疫情混為一談；對此筆者實在難以認同。疫情會使環球經濟轉差，使環球各國央行傾向放寬

貨幣政策。由於投資黃金不能收取利息，全球邁向低息而金價得到支持，這點是可以理解；但這

與避險卻拉不上關係，所以不應用避疫情風險以作解釋金價升的主因。相反，在歐盟群龍無首下

難免使市場對歐盟這概念前景存疑；而當市場對歐盟概念感質疑，又怎能不質疑歐元概念呢？當

作為全球第二大貨幣的歐元也被質疑，相信這才是激發黃金避險需求的主要原因。至於環球低息

環境，相信只是錦上添花的助長金價上升因素而已。



＊金價挑戰１６２５美元，美匯指數或試１００＊



正因黃金與美元近期上升各有因由，這解釋了兩者齊升的原因。從圖表觀察，現貨黃金現已

升越１６００美元的重要這心理關位，下個挑戰阻力料為１６２５美元。反觀美匯指數，

１００指數點的阻力雖然非輕，但不能排除試穿的可能性。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

