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即市新聞

20/02/2020 14:58

《積金攻略－梁潘月寶》新型冠狀病毒疫情持續，資金須避險？

　　《積金攻略》２０１９年整體強積金扭虧為盈，全年累積上升１２﹒６１％，以強積金總規
模８１３０億元、計劃成員４３６﹒５萬名計算，人均進帳約２３４５５港元。然而，２０２０
年第一個月剛過去，投資世界已經變得不一樣，因為受到來勢洶洶的新型冠狀病毒疫情的衝擊。
　　當中，港股跌勢甚為猛烈，恆指從農曆新年前藉著中美簽定首階段貿易協議而上升至
２９１７４點，節節下跌至最低的２６１４５點。短短８個交易日，經已蒸發了３０００點之多
。內地股市情況亦相若，上證綜合指數在農曆年假後復市首日，單日跳跌７﹒７％，其後中央陸
續推出政策穩住市場，兩地股市才逐步回升，惟後續方向還是要視乎疫情發展。
　　此外，債券市場亦相當動盪，美國１０年期國債孳息一度跌穿１﹒５５厘，至１﹒５４９６
厘，為去年１０月以來最低，更與３個月期國債息率倒掛接近２個基點，經濟衰退憂慮再現。
　　事實上，今次新型冠狀病毒對中國以至全球經濟的影響，比起２００３年ＳＡＲＳ更甚，因
為疫情打擊最嚴重的第三產業以至消費，在中國經濟中舉足輕重。而中國在全球經濟的地位，亦
今時不同往日。
　　隨著中國成為世界工廠，除了生產衫褲鞋襪等生活用品製成品，還製造很多產業的零部件，
包括汽車、智能電話、電子用品等。而內地工廠因為疫情導致延遲開工，將令全球產業鏈中斷。
　　評級機構標準普爾就發表報告指出，新型冠狀病毒疫情衝擊中國經濟，將其今年經濟增長預
測由５﹒７％，下調至５％；而由於中國對全球經濟增長貢獻多達三分之一，中國經濟增長放緩
１個百分點，將顯著拖低全球經濟。
　　除了新型冠狀病毒之外，其實全球經濟仍然充滿其他不確定性。中美貿易談判雖已過了第一
關，但接下來的第二關，相信將更困難重重。地緣政治又是問題一籮籮，例如美伊、美朝、台海
，以至新興市場本身的內部衝突。
　　上述任何一個不確定性出現問題，投資市場勢必動盪，強積金計劃成員務必管理好投資組合
，至於是否需要將資金「避險」到風險較低基金類別，則因個人風險承受程度而異。如果投資者
希望為退休儲備作長期增值，我們建議作出持續定期投資，如果市場價值在短期內下跌，則可以
利用較低的價格買入從而獲益，體現「平均成本法」的好處。「平均成本法」是定期以固定金額
投資，在單位價格高時，以同樣金額購入較少單位；在單位價格低時，同樣金額則可購入較多單
位，而定期作出強積金供款，已運用了平均成本法來投資。
《康宏金融集團首席產品及策略總監　梁潘月寶》

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