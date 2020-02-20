牛熊線得而復失，恒指收２７６０９跌４６點，成交１００９億元

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股再度破頂，帶動港股今早亞洲股市大幅高走，日經一

度升逾４００點，港股方面今早亦跟隨高開逾百點，再次衝破牛熊線（２７６２５點），隨後人

行一如市場預期宣布下調ＬＰＲ，Ａ股股市暢旺，但港股迅即高開低走，牛熊線得而復失，重磅

股騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）遭沽壓，拖累恆指一度低見２７３８３點，跌

２７２點且失守２０天線（２７３８８點），但迅即反彈令跌幅收窄，恆生指數最終收報

２７６０９點，跌４６點或跌０﹒１７％，主板成交１００８﹒７９億元升１４﹒１６％。國企

指數報１０９１３，升５點或升０﹒０５％。

滬深股市造好，上證綜合指數收報３０３０點，升５４點或升１﹒８４％；深證成份指數收

報１１５０９點，升２７３點或升２﹒４３％。兩市合共成交１０６８４﹒２６億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３５％，報５６﹒８元；港交所

（００３８８）升０﹒３７％，報２７１﹒４元；騰訊控股（００７００）跌０﹒３４％，報

４１０元；中移動（００９４１）跌０﹒４５％，報６６﹒７５元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒１９％，報７９﹒６５元。



＊人行降ＬＰＲ內銀即見獲利盤，中資券商隨Ａ股反彈＊



早前市場憧憬ＬＰＲ下調，令內銀炒高，今日人行公布相關消息後，內銀股迅即現獲利盤，

惟跌幅並不明顯，工商銀行（０１３９８）軟０﹒１８％，報５﹒５５元；交通銀行

（０３３２８）跌０﹒１９％，報５﹒２元；招商銀行（０３９６８）跌０﹒５１％，報

３８﹒７５元；郵儲銀行（０１６５８）跌０﹒２％，報５﹒０３元；

人行下調ＬＰＲ被市場解讀為緩解企業的財務壓力，並提高資金流動，中資券商股今日隨內

地股市造好，中信証券（０６０３０）升３﹒０７％，報１８﹒１２元；海通證券

（０６８３７）升４﹒７％，報９﹒１４元；中金公司（０３９０８）升３﹒７９％，報

１５﹒９元；華泰六八八六（０６８８６）升３﹒１２％，報１４﹒５４元；中國信達

（０１３５９）升１﹒１４％，報１﹒７７元。

人民銀行四季度中國貨幣政策執行報告指出，堅持「房住不炒」的定位，今日內房股有回吐

，中海外（００６８８）跌１﹒４２％，報２７﹒７５元；潤地（０１１０９）跌１﹒２５％，

報３５﹒６元；融創中國（０１９１８）跌１﹒７２％，報４２﹒９５元；碧桂園

（０２００７）跌１﹒４７％，報１０﹒７２元；中國恆大（０３３３３）跌１﹒０５％，報

１８﹒８２元。



＊傳官方出手打救中資航企，油股受原油出口限制而上揚＊



有傳已陷入債務危機的海航集團將被中國政府接管，並會出售海航的航空公司資產給國內三

大航空公司，分析指將有利內地航空業發展，國內三大航空公司股升跌不一，國航

（００７５３）升０﹒５８％，報６﹒９８元；南航（０１０５５）跌０﹒８５％，報４﹒６９

元；東航（００６７０）跌０﹒５２％，報３﹒８２元；國泰航空（００２９３）升０﹒９６％

，報１０﹒５２元。

本港相關的海航系股份升幅同樣縮水，海航科技（０２０８６）升７﹒２２％，報０﹒５２

元；海福德集團（００４４２）無升跌，報１﹒０９元；美蘭空港（００３５７）升

１５﹒３９％，報６﹒７５元；東北電氣（０００４２）升６％，報０﹒５３元；ＣＷＴ

（００５２１）仍然停牌報０﹒１３２元。

有消息指，美國將俄羅斯國家石油公司旗下的一家貿易公司列入黑名單，指其向委內瑞拉政

府提供了金融支持，受港口和油田被封鎖的影響，油價上揚帶動中海油（００８８３）升

１﹒１６％，報１２﹒２２元；聯合能源（００４６７）升２﹒０１％，報１﹒５２元；中石化

冠德（００９３４）升０﹒６２％，報３﹒２５元。但其餘兩桶油則未見升幅，中石油

（００８５７）無升跌，報３﹒４２元；中石化（００３８６）無升跌，報４﹒２３元。

（ｕｌ）

