《股金豐采－涂國彬》美匯金價同漲未必持久

《股金豐采》投資者往往以為，某些資產之間，只有一個方向的相關性，但其實，在不同時

候，由於不同理由，這種相關性，可能方向改變，甚至有一段日子，互不相關。說起來，不少人

認為，黃金和美元有較大負相關，但在兩者其實也有過一致的，近期就是如此。



＊避險需求存在＊



投資者消化對疫情的擔憂，市場情緒雖然從２月開始改善，但尚不穩定，ＶＩＸ在連跌兩周

後，２月１８日又反彈８﹒４１％。風險資產從２月開始的確紛紛做出反彈，美國股市不斷創歷

史新高，油銅也從低位走出，避險資產雖然回吐漲幅，但調整空間有限。因為投資者一面在博風

險資產反彈，一面又保持警惕，令避險資產有一定承接，包括金價。

黃金從去年６－８月受惠減息預期而大漲，美聯儲在連續減息三次之後決定按兵不動一段時

間，令金價缺乏方向，但能守住１５４０美元一線。直到今年年初美伊局勢緊張，令金價大漲後

，就是這次疫情推高了金價。雖然通過鮑威爾最新的講話可見，美聯儲短線減息的概率低。但擔

憂經濟受到拖累，預期各主要央行維持寬鬆政策，給金價帶來支持。現貨金在２月１８日突破

１６００美元一線，今年來已經累積了逾５％的漲幅。



＊美匯指數料上破１００＊



於此同時，美匯指數從今年來表現強勁，累積了逾３％的漲幅。經濟數據樂觀，包括製造業

和勞動力市場，相對其他國家經濟有優勢，給美匯帶來最直接的支持，現在有意朝１００水平上

攻。

究竟美匯和金價，可以維持一同上漲趨勢多久？觀乎過去十多年，由金融海嘯以來的新時代

，撇除偶爾的地緣政治因素隨機震盪，一切還看央行政策，這樣一來，有理由相信，兩者的正相

關未必可以持續太久，除非是很震撼的危機出現，則作別論。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

