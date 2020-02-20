《鍾之日記》人行寬鬆如期至，Ａ場成交破萬億

《鍾之日記》２月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



一場由武漢引爆、突如其來的新冠肺炎疫情，成為中國建國以來的一場非常戰役，疫情傳播

之烈、範圍擴散之廣、全社會所面臨的挑戰之大，堪稱前所未有。封城封關，全球經濟均無一幸

免受打擊。內地政府已多管齊下應對疫情，而要打仗，糧餉必須充足，人民銀行發布最新的貨幣

政策執行報告，當中特別提出要加大對新冠肺炎疫情防控的貨幣信貸支持，保持流動性合理充裕

。果然，人行言出必行，１月人民幣貸款增加３﹒３４萬億元，不但高於市場預期的３萬億元更

創新高。

人行放水之餘，繼早前公開市場逆回購、ＭＬＦ均下降利率後，今日公布貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）一如市場預期般下調最新：一年期品種下調１０基點至４﹒０５％；五年期以上品種

下調５基點至４﹒７５％。市場指，人行此次非對稱下調ＬＰＲ，除銀行長期負債成本偏高制約

５年期以上ＬＰＲ下行空間外，這也彰顯了人行「房住不炒」的定力。



＊Ａ場攻上三千，港股牛熊線得而復失＊



人行寬鬆如期至，滬深股市今日上攻三千成交再破萬億元，滬綜指先高開後低走，午收前市

況突轉佳，在官媒及市場吹奏活水入市的聲音下，券商板塊午後像打雞血般瘋漲，拉動滬指不但

突破三千關，全日升幅更達到１﹒８４％，在接近全日最高位３０３０﹒１５點收市，刷新春節

復市後的收市新高。科技股亦表現強勁，助力深成指全日飆２﹒４２％。兩市全日成交１０６８

５億元人民幣，連續第二日破萬億大關，更按日增長了２﹒９％，創下去年３月１２日以來成交

額新高。外資捧場，今日陸股通淨買入３８﹒９８億元人民幣，為連續兩日流入。

Ａ股暢旺上衝，港股卻高開低走，牛熊線得而復失，重磅股騰訊（００７００）及友邦

（０１２９９）遭沽壓，拖累恆指一度低見２７３８３點，跌２７２點且失守２０天線

（２７３８８點），恆生指數最終收報２７６０９點，跌４６點或跌０﹒１７％，主板成交

１００８﹒７９億元升１４﹒１６％。



＊海航亂局消息紛呈，海航科技投資飆七成半後回落＊



新型冠狀病毒肺炎肆虐，令中國企業的債務爆雷問題來到今年進入加速期，曾風光一時卻因

過分擴張而引發債務危機的海航集團，據報將被海南省政府接管，因為疫情已經損害海航履行財

務義務的能力。根據計劃，當局將把海航的航空資產，轉售給國內三大航空公司，包括國航

（００７５３）、南方航空（０１０５５）及東方航空（００６７０）。

不過，《中國經營報》引述海航集團一位未有開名的高管表示：「海航集團沒有披露過關於

傳聞中的相關情況，也不知道這些傳聞從何而來，最近亦無這些動作。」旗下上市公司海航控股

（滬：６００２２１）董事會辦公室人士則對報道表示，不便對外回應傳聞信息，一切以上交所

公告為準。

無論孰真孰假，可以確認的是海航內部已出現控制權歸屬的明爭暗鬥。海航控股午間公布，

因工作調整原因，曹鳳崗不再擔任公司監事會主席及監事職務，郭海湧及王遠飛不再擔任監事職

務。公司根據股東推薦，擬選舉李瑞、蕭飛及曹京斐為公司監事。

海航系Ａ股普遍暴漲，港股亦然。美蘭空港（００３５７）全日升１５﹒４％，報６﹒７５

元，而海航科技投資（０２０８６）盤中一度飆升７５﹒３％，但在澄清報道刊出後，升幅極速

收窄，全日價升７﹒２％，收報０﹒５２元。

三大航空公司同樣先升後回，國航升０﹒６％，東航跌０﹒５％，南航更跌０﹒９％。

另外，同為海航旗下香港航空確認，昨日向一批員工發解僱信，因受持續的航班和機隊調整

影響。如早前所公布，約４００名駐香港及海外的機組和後勤員工被裁減。



＊平保績前獲唱好，新華保險續有支持＊



中國平安（０２３１８）今日收市後公布截至２０１９年底年全年度業績，為首家公布去年

業績的中資險企，各券商普遍給予看好評級，目標價最高１３２元。

野村發表研究報告指，現時人壽保險的狀況與２０１６年的情況愈趨相似，低息環境將會成

為重要挑戰，而內地肺炎疫情又令險企新業務價值（ＮＢＶ）受壓，因此下調人壽保險公司目標

價３－７％，但仍推薦高質量公司，首選股份仍是平保。

而瑞銀預料，平保將面對投資者問及新冠肺炎疫情造成的影響，但相信集團在新業務銷售面

對的影響會較索賠為大。該行將平保目標價由１０８元輕微下調至１０７元，維持「買入」評級

。

平保績前略見追捧，收市升０﹒５％，報９１﹒６元。

市場關注肺炎疫情對險企的影響，上海市今日公布，疫情發生以來，５０家在滬保險機構已

將新冠肺炎納入保障責任，銷售涵蓋新冠肺炎責任的保險產品５２２個，共計約３０萬件，目前

已對３８人次新冠肺炎客戶賠付約５２１萬元人民幣。

雖然疫情增加賠付負擔，但同時保費收入亦見增長。國壽（０２６２８）日前公布，１月原

保險保費收入約為１９３５億元人民幣，按年升２２﹒６２％；而新華保險（０１３３６）同期

原保費收入３０７﹒０５億元，按年增長逾５４％。

新華保險今日跑出，收漲２﹒９％，中國財險（０２３２８）升１﹒９％，人保

（０１３３９）升１﹒４％，國壽亦微揚０﹒４％。





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