《投資心得－潘鐵珊》騰訊發展社交信息媒體，創造更高價值

《投資心得》騰訊（００７００）截至去年九月三十日的九個月業績，實現總收入

９７２﹒４億元人民幣，同比增長２０﹒６％，表現依然理想。期內，集團權益持有人應佔盈利

同比下降１２﹒６％至２０３﹒８億元人民幣，每股盈利２﹒１５元人民幣。當中增值服務收入

達到５０６﹒３億元人民幣，同比增長１４﹒９％；金融科技及企業服務收入達到２６７﹒６億

元人民幣，同比升３５﹒９％。



＊金融科技及企業服務發展重要＊



可想而知，「金融科技及企業服務」在集團戰略方面愈發重要，受商業支付的收入及雲服務

在主要垂直領域的滲透增長推動。集團從旗艦合作夥伴到長尾商戶，為數以千萬計的商戶提供銷

售點支付解決方案，提供與企業服務產品互補的合作關係與經驗。透過將數位內容服務與高流量

社交平台結合，可望能充分利用集團在社交、視頻、新聞及信息媒體的資源，為客戶創造更高價

值。

增值服務方面，《王者榮耀》、《ＰＵＢＧ ＭＯＢＩＬＥ》等手游帶來的收入仍然強勁；

此外亦加強移動廣告聯盟的收入貢獻，以穩步發展廣告業務，及優化廣告主回報為重點。此外。

集團亦透過提高視頻平台的用戶參與度，移動端日活躍賬戶數及每個用戶使用時長均實現同比快

速增長。



＊考慮現價買入，目標４４５元＊



國內科網企業最近亦有和不同的資產管理公司合作的趨勢。繼先鋒領航

（Ｖａｎｇｕａｒｄ）與阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻金服成立合資投資顧問公司後，貝萊

德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）亦已和騰訊舉行了談判，以討論如何擴大其在中國的業務。雖然未有

保險雙方一定能達成合作關係，但相信如事成的話有機會有多方面合作，包括金融軟件系統開發

等。強強聯手，憧憬能釋放巨大潛力。可考慮於４１２元買入，目標價為４４５元，跌穿

３９８元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》

（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

