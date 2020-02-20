《財金樂道－陳樂怡》炒股不炒市，新經濟股仍是短期投機目標

《財金樂道》新冠肺炎疫情持續，為本港及內地經濟帶來較多不明朗性。農曆新年假後，本

港持續錄得北水流入，加上整體成交量亦近１０００億水平，帶動港股由月初的低位一度反彈近

２０００點，並補回上月底逾４００點的下跌裂口。儘管中國政府續推逆周期支持措施，

２８０００點附近始終具有較大沽，預期港股短期將於現水平整固。

企業亦陸續公布業績，投資者關注盈利前景展望及受疫情影響的程度，料投資氣氛將趨於審

慎，資金或流向具政策扶持及疫情受惠股，市場或轉向炒股不炒市的格局。



＊中央出招保底增長，利投資情緒＊



內地非湖北省地區確診個案增速放緩，疫情出現改善跡象。習近平強調，要完成既定經濟社

會發展目標任務，加大宏觀政策調節力度，更好發揮積極的財政政策作用，並研究推出減稅降費

措施，緩解企業經營困難。市場憧憬中央將推出進一步措施為增長保底，有利支持投資情緒。

雖然內地各地企業開始陸續復工，有利恢復其經濟活動能力，不過企業可能因出現確診病例

需再度進行員工隔離，不利生產進度，投資者需留意。

美國民主黨在新罕布什爾州舉行的總統提名初選，桑德斯獲得２５﹒７％支持；在艾奧瓦州

勝出的布蒂吉格排第二，支持率２４﹒４％；參議員克洛布徹佔第三；沃倫和熱門拜登得票令人

失望，分別只得第四，五。

經過兩個州初選之後，民主黨總統提名暫時成為進步派的桑德斯以及溫和派的布蒂吉格之間

的競爭。由於桑德斯偏向社會主義，如當選將對美股造成負面影響。投資者值得留意桑德斯的選

情。



＊聯儲局為續擴大資產負債表護航＊



聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局正密切關注中國新型冠狀病毒的進展，並將其列為威脅美國

和世界經濟的風險；另一方面，美國經濟正以溫和速度增長，勞工市場增長強勁，家庭開支的基

本面穩固。

鮑威爾強調，沒有理由美國經濟增長不能夠持續，惟下一輪經濟下行倘若來臨，聯儲局將採

取量化寬鬆貨幣政策，以降低長期利率。

鮑威爾對經濟前景參差的觀點，其實是為聯儲局現階段維持利率不變，但繼續擴大資產負債

表的政策護航。由於目前的美國經濟處於一個非常良好局面，鮑威爾沒有動力採取前瞻性的措施

。

歐洲央行行長拉加德再次呼籲政府擴大支出，以幫助應對歐元區的經濟放緩。實際上，歐洲

非常依賴出口，中國經濟因為新型冠狀病毒而放緩，歐洲遠比美國受更大打擊。由於貨幣政策以

及財政政策均寬鬆，或令全球資產價格上漲，亦有利風險資產表現。



＊ＣＲＯ和在線醫療平台受益疫情＊



目前逾三分之二的標普５００指數成分股已公布季度業績，而且亦有逾７０％的企業淨利潤

超出市場預期。實際上，市場預期標普５００指數整體成分股淨利潤增長為個位數，而估值為

２０２０年預期市盈率的１９倍，缺乏吸引力。

另外，多家企業亦表示新型冠狀病毒正在影響其產業鏈供應，或對今年首季利潤帶來負面影

響，利淡投資情緒。不過目前美國受疫情的影響不大，其經濟數據仍較穩健，料美股短期仍可跑

贏其他主要市場。

國內Ａ股春節假期後復市首日，急劇下降。然而，中央推出支持措施，特別是向市場注入大

量流動性，Ａ股收復大部分失地，而深圳創業板指數甚至錄得明顯的升幅。這反映市場憧憬傳統

經濟股受疫情影響或較新經濟企業大，料新經濟概念股及受疫情影響較小的科網股仍是短期投機

目標。

疫情有改善的跡象，醫療保健行業近日股價表現參差。其中，儘管個別製藥公司有產品獲治

療新型冠狀病毒肺炎臨床研究，但總體而言，香港上市的中國製藥公司沒有明顯直接受益，醫藥

股的股價表現相對較弱。

相反，ＣＲＯ和在線醫療平台將分別從預期藥品的研究投資和在線醫療諮詢需求增長中受益

。其中，藥明（０２２６９）是ＣＲＯ龍頭，享有明顯優勢，雖然估值溢價很高，但仍相對吸引

。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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