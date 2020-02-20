【海航動向】傳政府接管，海航創新、海航投資、海航控股齊漲停

《經濟通通訊社２０日專訊》新型冠狀病毒肺炎肆虐，令中國企業的債務爆雷問題來到今年

進入加速期，曾風光一時卻因過分擴張而引發債務危機的海航集團，據報將被中國政府接管，最

快今日內宣布。

據外電引述知情人士報道，海航總部所在的海南省政府，正就接管事宜與海航集團談判，因

為疫情已經損害海航履行財務義務的能力。而根據計劃，當局將把海航的航空資產，轉售給國內

三大航空公司，包括國航（００７５３）（滬：６０１１１１）、南方航空（０１０５５）（滬

：６０００２９）及東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）。

受傳聞刺激，滬深海航系普遍暴漲，海航創新（滬：６００５５５）、海航投資

（深：０００６１６）、海航控股（滬：６００２２１）漲停，海航基礎（滬：６００５１５）

漲７﹒７％，海航科技（滬：６００７５１）升５﹒６％。

表列海航系板塊表現：



股份 （編號） 現價（人民幣） 變幅

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海航創新（滬：６００５５５） ２﹒０４元 漲停

海航投資（深：０００６１６） ２﹒６１元 漲停

海航控股（滬：６００２２１） １﹒７６元 漲停

海航基礎（滬：６００５１５） ５﹒２９元 ＋７﹒７４％

海航科技（滬：６００７５１） ３﹒０２元 ＋５﹒５９％



渤海租賃（深：０００４１５） ３﹒５６元 ＋５﹒３３％

供銷大集（深：０００５６４） ２﹒１６元 ＋４﹒３５％

東北電氣（深：０００５８５） １﹒７９元 ＋２﹒８７％

凱撒旅業（深：０００７９６） ８﹒０３元 ＋１﹒６５％

海越能源（滬：６００３８７） ７﹒９３元 －０﹒３８％

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（ｅｙ）

