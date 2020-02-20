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即市新聞

20/02/2020 09:46

【海航動向】傳政府接管，海航創新、海航投資、海航控股齊漲停

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新型冠狀病毒肺炎肆虐，令中國企業的債務爆雷問題來到今年
進入加速期，曾風光一時卻因過分擴張而引發債務危機的海航集團，據報將被中國政府接管，最
快今日內宣布。
　　據外電引述知情人士報道，海航總部所在的海南省政府，正就接管事宜與海航集團談判，因
為疫情已經損害海航履行財務義務的能力。而根據計劃，當局將把海航的航空資產，轉售給國內
三大航空公司，包括國航（００７５３）（滬：６０１１１１）、南方航空（０１０５５）（滬
：６０００２９）及東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）。
　　受傳聞刺激，滬深海航系普遍暴漲，海航創新（滬：６００５５５）、海航投資
（深：０００６１６）、海航控股（滬：６００２２１）漲停，海航基礎（滬：６００５１５）
漲７﹒７％，海航科技（滬：６００７５１）升５﹒６％。
　　表列海航系板塊表現：

　　股份　　（編號）　　　　　　　　現價（人民幣）　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海航創新（滬：６００５５５）　　　２﹒０４元　　　　　漲停
　　海航投資（深：０００６１６）　　　２﹒６１元　　　　　漲停
　　海航控股（滬：６００２２１）　　　１﹒７６元　　　　　漲停
　　海航基礎（滬：６００５１５）　　　５﹒２９元　　　＋７﹒７４％
　　海航科技（滬：６００７５１）　　　３﹒０２元　　　＋５﹒５９％

　　渤海租賃（深：０００４１５）　　　３﹒５６元　　　＋５﹒３３％
　　供銷大集（深：０００５６４）　　　２﹒１６元　　　＋４﹒３５％
　　東北電氣（深：０００５８５）　　　１﹒７９元　　　＋２﹒８７％
　　凱撒旅業（深：０００７９６）　　　８﹒０３元　　　＋１﹒６５％
　　海越能源（滬：６００３８７）　　　７﹒９３元　　　－０﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｙ）

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