【抗疫維穩】人行：疫情對經濟影響暫時，加大貨幣信貸支持

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人行發布去年第四季度貨幣政策執行報告

稱，中國發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期，近期新冠肺炎疫情對中國經濟的影響是暫時

的，中國經濟長期向好、高質量增長的基本面沒有變化。當前，世界經濟增長持續放緩，仍處在

國際金融危機後的深度調整期，外部不確定不穩定因素增多。經濟增長保持了韌性，同時也必須

認識到經濟下行壓力仍然較大。



＊加大疫情防控貨幣信貸支持＊



下一階段，人行將科學穩健把握逆周期調節力度，守正創新，勇於擔當，穩健的貨幣政策要

靈活適度，加強逆周期調節、結構調整和改革的力度，保持物價水平基本穩定。打好防範化解重

大金融風險攻堅戰，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。將疫情防控作為當前最重要的工作

來抓，加大對新冠肺炎疫情防控的貨幣信貸支持。靈活運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理

充裕，促進貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應。推動銀行通過發行永續債等途徑多

渠道補充資本，提升銀行服務實體經濟和防範化解金融風險的能力。



＊完善ＬＰＲ傳導機制，推進存量浮動利率貸款定價基準轉換＊



創新和運用結構性貨幣政策工具，引導金融機構加大對小微、民營企業和製造業的信貸支持

，加大對疫情防控相關領域、相關地區的信貸支持。在做好防控工作的前提下，全力支持各類生

產企業復工復產。完善ＬＰＲ傳導機制，推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，堅決打破貸款利

率隱性下限，疏通貨幣政策傳導。把握好保持人民幣匯率彈性、完善跨境資本流動宏觀審慎政策

和加強國際宏觀政策協調三方面的平衡，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

人行指出，總體來看，穩健的貨幣政策成效顯著，體現了前瞻性、精準性、主動性和有效性

。２０１９年末，廣義貨幣（Ｍ２）同比增長８﹒７％，社會融資規模存量同比增長１０﹒７％

，Ｍ２和社會融資規模增速略高於國內生產總值名義增速。２０１９年普惠小微貸款「量增、面

擴、價降」，民營企業和製造業融資條件明顯改善。企業貸款利率顯著下降，１２月新發放企業

貸款加權平均利率為５﹒１２％，較２０１８年高點下降０﹒４８個百分點。人民幣匯率雙向波

動，彈性進一步增強。

