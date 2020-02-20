《思前想後－郭思治》候低分注吸納，騰訊阿里友邦平保國壽看好

《思前想後》大市已開始踏進２月份下旬，而直到目前一刻止計，本月恆指在先低後高之形

態主導下，月內之波幅已達１９１０點，暫是由３日之低位２６１４５點升至１７日之高位

２８０５５點，論步伐確有點稍偏促，故高台出現回吐及消化乃正常現象。然而，有一點需指出

，上周五（１４日）恆指日中曾一度創月內新高至２７９６０點，但當日之總成交金額只得９５

７億元，到本周一（１７日），恆指再進一步創月內新高至２８０５５點，但當日之總成交金額

亦只得９５６億元，換言之，大市雖連續兩日創月內新高，但動力方面卻反見退縮。單從技術上

看，已表示整個反彈市之上升動力已正續步減退中，故升勢當會漸受規限，此時祇要沽壓稍為主

動，大市已可出現較明顯之回調。



＊港股本月再尋高位需２大條件配合＊



再拉闊一點看，大市自１月２０日高位２９１７４點開始之回落，至２月３日低位

２６１４５點止計，在８個半交易日內共跌３０２９點，論跌勢確實頗偏促，故在技術超賣下出

現反彈乃正常現象。而自２月３日低位２６１４５點開始之反彈，至２月１７日高位２８０５５

點止計，大市在９個交易日內已回升１９１０點，相對跌幅為３０２９點計，即大市已反彈跌幅

之６３％，論幅度該已可滿足一反彈市之所需，目前之問題是在本月餘下之交易日，大市能否再

進一步上尋月內新高，談到此點，首要的條件是恆指必需重越１０天、５０天及２５０天線，並

穩守其上；另外，成交金額亦必需重越１０００億元至１１００億元以上，因大市既要再重越

２８０００點，動力方面之要求定不能少，但照目前之市況看，技術上似有一定難度。



＊２５５００╱２６３００防守力強＊



對整個中期後市之預測，筆者認為該不會太差。從技術上看，港股在過去半年雖一直處反覆

上落之形態中，惟低台之防守性實不俗，不妨細看，去年９月之低位為３日之２５４９８點，

１０月之低位為１０日之２５５２１點，１１月之低位為１４日之２６２０３點，１２月之低位

為４日之２５９９５點，到今年１月之低位為３１日之２６２９５點，而２月之低位暫為３日之

２６１４５點，即是說，恆指自２５５００點至２６３００點之防守性該相當強，即使受社會事

件及疫症所衝擊，惟恆指始終沒有跌穿上述之區域，故一旦利淡因素消除，大市該可伺機重越

３００００點大關，故如不介意未來數周之反覆，技術上該可開始候低分注吸納作中線部署，筆

者仍看好騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、友邦（０１２９９）、平保

（０２３１８）及國壽（０２６２８）等。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》

（本欄逢周四刊出）

