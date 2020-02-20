  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/02/2020 11:01

【新冠肺炎】全國僅新增確診不足４００宗，累計病例７４５７６宗

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎確診數字增速明顯放緩。國家衛健委最
新通報，２月１９日，全國僅新增確診病例３９４宗，新增死亡人數１１４人，其中湖北１０８
人，河北、上海、福建、山東、雲南、陝西各１人，新增治愈出院病例１７７９宗；當日重症病
例減少１１３宗，新增疑似病例１２７７宗。
　　　截至２月１９日，全國累計確診新型冠狀病毒肺炎病例７４５７６宗，累計死亡人數
２１１８人；現有確診病例５６３０３宗，其中重症病例１１８６４宗；現有疑似病例４９２２
宗；累計治愈出院病例１６１５５宗。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例９９例，香港增至６５宗（５人出院，２人死），澳門繼
續維持１０宗（出院人數增至６人），台灣２４宗（２人出院，１人死）。

＊湖北以外地區新增病例連續第１６天下降＊

　　１９日，全國除湖北以外地區新增確診病例僅錄４５宗，為連續第１６天下降。
　　過去１５天的數據分別為：８９０宗（３日）、７３１宗（４日）、７０７宗（５日）、
６９６宗（６日）、５５８宗（７日）、５０９宗（８日）、４４４宗（９日）、３８１宗
（１０日）、３７７宗（１１日）、３１２宗（１２日）、２６７宗（１３日）、２２１宗
（１４日）、１６６宗（１５日）、１１５宗（１６日）、７９宗（１７日）、５６宗（１８日
）。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道20/02/2020
【新冠肺炎】「鑽石公主號」首架包機接載106名港人抵港
國際動態20/02/2020
憧憬中國再放水 標指納指齊破頂
生財有道19/02/2020
【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面 惟大摩看淡籲減持
生財有道19/02/2020
【黃金避險】疫情刺激破千六美元 黃耀宗：金價被低估吼買ETF
FOCUS19/02/2020
【FOCUS】港府全民派錢可期 星高官教路「想多兩步」
生財有道19/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯14元以下始上車
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金