【新冠肺炎】全國僅新增確診不足４００宗，累計病例７４５７６宗

《經濟通通訊社２０日專訊》內地新型冠狀病毒肺炎確診數字增速明顯放緩。國家衛健委最

新通報，２月１９日，全國僅新增確診病例３９４宗，新增死亡人數１１４人，其中湖北１０８

人，河北、上海、福建、山東、雲南、陝西各１人，新增治愈出院病例１７７９宗；當日重症病

例減少１１３宗，新增疑似病例１２７７宗。

截至２月１９日，全國累計確診新型冠狀病毒肺炎病例７４５７６宗，累計死亡人數

２１１８人；現有確診病例５６３０３宗，其中重症病例１１８６４宗；現有疑似病例４９２２

宗；累計治愈出院病例１６１５５宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例９９例，香港增至６５宗（５人出院，２人死），澳門繼

續維持１０宗（出院人數增至６人），台灣２４宗（２人出院，１人死）。



＊湖北以外地區新增病例連續第１６天下降＊



１９日，全國除湖北以外地區新增確診病例僅錄４５宗，為連續第１６天下降。

過去１５天的數據分別為：８９０宗（３日）、７３１宗（４日）、７０７宗（５日）、

６９６宗（６日）、５５８宗（７日）、５０９宗（８日）、４４４宗（９日）、３８１宗

（１０日）、３７７宗（１１日）、３１２宗（１２日）、２６７宗（１３日）、２２１宗

（１４日）、１６６宗（１５日）、１１５宗（１６日）、７９宗（１７日）、５６宗（１８日

）。（ａｃ）

