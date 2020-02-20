《輪證高清－孫明哲》即市ｖｓ過夜策略，有何工具配合？

《輪證高清》近日市場仍聚焦於幾個不明朗因素，例如肺炎疫情、中美貿易關係以及藍籌股

業績等，令市況變得較波動及難預測。不明朗因素增加，令投資者的持倉過夜的意欲減低，部署

愈來愈趨向短線。在輪證市場，筆者觀察到有兩類不同策略，分別為「即市買賣」以及「持倉過

夜」投資者，他們在選擇產品的取態亦有所不同。



＊即市投資者－較多人揀牛熊證＊



即市投資者較多留意牛熊證，觀察最近數周的牛熊證成交，恆指及騰訊牛熊證成交在農曆新

年後均上升，某程度上反映更多投資者利用牛熊證作短線買賣，選擇牛熊證作短線買賣的原因主

要是牛熊證的敏感度及槓桿一般都較窩輪高，更容易在短時間獲得更大的價格跳動，爭取獲利機

會。此外，即市投資者較能承受風險及會緊貼市況走勢，能及時為市況變化作出反應，所以較能

承受高槓桿產品的風險，牛熊證自然是合適選擇。

由於即市市況變化可以很快，投資者宜利用網站上的牛熊證搜尋器（ｈｔｔｐｓ：╱╱

ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｃｇｉ╱ｃｂｂｃ╱ｃｂｂｃ＿

ｓｅａｒｃｈ﹒ｃｇｉ），按當時市場水平決定合適自己的收回區域，再在當中找出槓桿較突出

的產品。



每日平均成交額 恆指牛熊證 騰訊牛熊證

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２０１９年１２月 ５７億元 １﹒６億元

２０２０年１月 ７４億元 ３﹒３億元

２０２０年２月 １０６億元 ３﹒６億元

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＊持倉過夜投資者－較多人揀窩輪＊



至於持倉過夜的投資者，筆者發現他們近期傾向選擇認股證，尤其是認沽證（認沽證輪），

於過去兩周的１０個交易日，恆指認沽證及騰訊認沽證是最多資金流入的相關資產。由於認股證

沒有收回機制，可避免隔晚裂口造成的收回風險，所以持倉過夜的投資者留意窩輪是合理的。由

此可見，不同投資者會應該因應市況及對後市的看法，使用不同的產品來切合自己的策略，最重

要是選擇合適的條款。



過去兩周資金流入

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恆指認沽證 １﹒３億元（最多）

騰訊認沽證 ９０００萬元（第二多）

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由於恆指及騰訊窩輪需求大，我們有兩項善意提醒：（一）要特別留意產品的街貨，正正因

為早前的大量資金流入而導致很多產品街貨量偏高，現階段部署宜考慮街貨較低的選擇；（二）

很多價外產品敏感度減低，現時宜留意較貼價行使價的產品。以騰訊為例，投資者可留意騰訊沽

２２１８６，行使價３８９﹒８元，７月份到期，實際槓桿７﹒７倍，是較貼價、低街貨選擇。

而欲部署恆指認沽證的投資者，同樣地早前資金積極流入４月份到期的價外證亦令街貨普遍偏高

，現階段可轉而留意５月份到期的較貼價證，例如恆指沽１６９５７，行使價

２６６８８點，５月份到期，實際槓桿１３﹒８倍，是行使價２６５００至２７５００點之間、

中年期產品中槓桿最高。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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