【新冠肺炎】南韓單日暫新增５３例確診個案，一患者死亡屬首例

《經濟通通訊社２０日專訊》南韓中央防疫對策本部今日公布，慶尚北道清道郡一家醫院有

一例確診病例於昨日（１９日）死亡，是南韓首次出現確診死亡病例。衛生部門表示，死者在該

院住院２０多年，具體死亡原因待查，但死前被確診感染新型冠狀病毒。

早前有超級傳播者在南韓大邱市「播毒」，恐連累該市出現社區爆發的情況，該國一度受控

的疫情突然急轉直下。截至今日下午４點，南韓單日已新增了５３宗病例，令累計確診病例上升

至１０４例。（ｅｙ）

