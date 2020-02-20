【人行操作】群益證券：ＬＰＲ引導貸款利率下降，提振股市債市

《經濟通通訊社２０日專訊》群益證券最新報告表示，根據２月ＬＰＲ報價，１年期品種報

４﹒０５％，較上月下降１０ＢＰ；５年期以上品種報４﹒７５％，較上月下降５ＢＰ。從１年

期ＬＰＲ下調幅度來看，符合市場預期。從之前引導利率（１年期ＭＬＦ利率）來看，也下調

１０基點至３﹒１５％。另外報告強調，此次５年期以上ＬＰＲ利率也有所下調，引導中長期貸

款（包括企業中長貸、居民房貸）利率下行。



＊疫情影響下逆周期調節或加強，貨幣寬鬆值得期待＊



報告表示，今年以來新冠肺炎的黑天鵝事件無疑對經濟產生一定的負面影響。參考之前沙士

（ＳＡＲＳ）事件，再結合此次實際情況，估計本次消費、投資和出口均會受到一定程度的衝擊

，如居民不出門，生產復工延後，因此今年第一季ＧＤＰ增速可能會降至５％以下。除了逆周期

調節加強外，在貨幣政策方面，可能也會更為寬鬆。

其次，ＬＰＲ新機制有利於降低實體經濟融資成本，有助於對企業盈利能力改善。在目前全

球央行降息的背景下，中國實施ＬＰＲ改革後引導貸款利率下降，並推動整體無風險利率向下，

報告認為此舉將對股市及債市有提振作用。

另外，在銀行方面，可能會面臨息差收窄的壓力，主要源於ＬＰＲ向下調整將引導銀行資產

端收益率減小。不過從負債端來看，儘管銀行市場化負債也會有所調整，但存款端源於競爭原因

調整幅度可能較小，銀行負債端調整彈性可能弱於資產端。（ｊｔ）

