【抗疫維穩】據報中國向企業提供貸款減輕疫情衝擊，聯合利華在列

《經濟通通訊社２０日專訊》過去三周中國對一些城市實施封城，並暫停了部分交通連接，

以遏制病毒的傳播，這給經濟造成沉重打擊。據《路透》引述看到的文件以及銀行業人士提供的

信息，上海編制了一份可享受補貼貸款的企業名單，以幫助減輕新冠疫情爆發對企業的影響，這

些公司可獲得數百萬美元補貼貸款。

消息人士表示，上海的銀行業者各自收到了由工信部和發改委駐滬機構編寫的一份涉及近

２００家公司的名單。各家銀行可自行決定是否與已在名單上的公司接觸並提供資金。企業想要

被列入名單可以提出申請。

由工信部編制的名單中，包括明尼蘇達礦業製造醫用器材（上海）有限公司、聯合利華（中

國）有限公司、上海康德萊企業發展集團股份有限公司（滬：６０３９８７）以及上海透景生命

科技股份有限公司（深：３００６４２）。



＊傳上海助人行向全國受疫情影響企業提供３０００億元低息貸款＊



據悉，上海有關部門正在擬定名單，幫助人行向全國範圍內受到疫情影響的企業提供

３０００億元（人民幣．下同）低息貸款。報道又引述上海銀行（滬：６０１２２９）方面稱，

該行將根據安排，向５７家公司提供５５億元貸款，到目前為止已經撥付４﹒３億元貸款，平均

利率為２﹒６５％。扣除補貼後的利率僅為１﹒３２％。

根據在銀行工作人士的消息，拿到借款企業名單的銀行包括平安銀行

（深：０００００１）、中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）、廣發銀行、招商銀行

（０３９６８）（滬：６０００３６）、上海華瑞銀行以及寧波銀行的上海分行。（ｗｌ）

