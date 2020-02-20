【海航動向】交銀國際：海航出售不影響行業競爭格局，予中性評級

《經濟通通訊社２０日專訊》新冠疫情肆虐重擊航空市場，海航集團陷入危機。據媒體報道，

海南政府將接管海航集團，並將其航空資產出售給中國三大航空公司，包括中國國際航空

（００７５３），東方航空（００６７０）和南方航空（０１０５５）。交銀國際發表評論認為

，出售資產因疫情爆發導致航空業受到嚴重影響，而且損害的程度尚不確定並可能超過非典時期

。

當前，該機構預計航空業將面臨巨大的流動性風險，因為由于飛機和發動機的借貸以及融資

租賃所致，資產負債率（淨債務╱權益）通常高於１００％。

按周轉量，海航集團是中國第四大航空公司，市場份額約為１２％。如果出售成功，預計對

競爭格局不會發生重大變化，因為三大航司已經佔據了６３﹒２％的領先市場地位。與此同時，

海航不僅在海南省中處於強勢地位（約３０％），而且在深圳寶安，西安漢陽和昆明長水等主要

機場中也位居前三名。

報告認為，在這些機場的航班時段將是最有價值的資產。交銀國際對行業給予「中性」的投

資評級，對其所覆蓋的國航和東航「中性」評級。（ｗｌ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

