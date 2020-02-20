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20/02/2020 10:39

【政策解讀】中信證券：人行報告表態偏鬆，首提加強貨策主動性

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行昨日（１９日）發布２０１９年四季度貨幣政策執行
報告表示，近期新冠肺炎疫情對中國經濟的影響是暫時的，中國經濟長期向好、高質量增長的基
本面沒有變化；下一步，將科學穩健把握逆週期調節力度，穩健的貨幣政策要靈活適度，加強逆
週期調節、結構調整和改革的力度，保持物價水平基本穩定。
　　中信證券明明債券研究團隊認為，四季度貨幣政策執行報告重提「確保經濟運行在合理區間
」，提出加強貨幣政策主動性，要勇於擔當並加強逆周期調節力度，整體表態較２０１９年三季
度貨幣政策執行報告偏鬆。　
　　中國經濟短期遭遇疫情衝擊，短期需要逆周期調節，但也需保持長期的政策定力。新冠疫情
對短期經濟將造成較大衝擊，但不能回到過去放水刺激的老路，應對短期疫情衝擊應當依靠短期
內的適度逆周期，長期政策仍要保持定力，為未來的貨幣政策留有更多的空間和餘地，不是簡單
的「一步到位」式的寬鬆。　
　　報告預計，在疫情持續影響經濟的短期內，貨幣政策逆週期仍將發力；首次提到貨幣政策要
增強主動性，繼續靈活運用多種貨幣政策工具，有效支持經濟運行在合理區間。２０１９年千方
百計降成本，２０２０年降成本目標延續。穩增長、穩就業、降成本需求仍大，貨幣政策邊際寬
鬆有空間。（ｗｌ）

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