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即市新聞

20/02/2020 10:52

【政策解讀】天風證券：需貨幣政策和其他政策合力穩就業

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行昨日（１９日）發布２０１９年四季度貨幣政策執行
報告表示，近期新冠肺炎疫情對中國經濟的影響是暫時的，中國經濟長期向好、高質量增長的基
本面沒有變化；下一步，將科學穩健把握逆週期調節力度，穩健的貨幣政策要靈活適度，加強逆
週期調節、結構調整和改革的力度，保持物價水平基本穩定。
　　天風證券固收團隊認為，雖然目前而言城鎮調查失業率處在５﹒１－５﹒３％的水平，但就
業形勢依然不容樂觀，這就要求貨幣政策和其他政策合力「穩就業」。在ＬＰＲ下行的引導下，
四季度一般貸款加權平均利率較三季度下降０﹒２２個百分點，降幅超過ＬＰＲ。今年ＬＰＲ大
概率會進一步下降；除了銀行壓縮ＬＰＲ加點，還要關注央行主動引導ＭＬＦ利率下行的可能性
。　

＊關注需求向下帶來的工業品通縮壓力＊

　　疫情對物價產生的擾動需要持續觀察。國內來看ＣＰＩ同比大概率已經處於年內高位且未來
預計會逐步下行，而往後一個季度看ＰＰＩ同比應該還會處於比較低的位置上，因此國內整體而
言仍需關注需求向下帶來的工業品通縮壓力。從這個角度來看流動性仍要維持相對長時間的寬鬆
，央行有可能會積極引導價格工具以應對通縮的狀態。　
　　報告認為，財政和貨幣政策預計仍會加碼，但需要強調的是相對寬松的貨幣政策仍是重要前
提和「黏合劑」。因此我們判斷央行價格工具的運用還有一個相對開闊的空間，預計公開市場利
率至少還可以下行１５基點左右，這也會帶動長端利率下探至２０１６年的位置。（ｗｌ）

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