【新冠肺炎】以色列對中港澳及星泰封關，伊朗兩長者受感染後死亡

《經濟通通訊社２０日專訊》以色列政府本周宣布，因新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，過去兩

周前往過中國內地、香港、澳門、泰國或新加坡的外國公民禁止入境；前往過上述地點後返回的

以色列公民將被要求自我隔離１４天。據報國泰航空（００２９３）將停飛２月２４日至３月３

１日的香港來往特拉維夫航班。

另外，據伊朗國營通訊社報道，伊朗西北部城市庫姆有兩名長者因感染病毒而死亡，兩人亦

是該國出現的首２宗確診病例。（ｅｙ）

