《經濟通通訊社２０日專訊》以色列政府本周宣布，因新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，過去兩
周前往過中國內地、香港、澳門、泰國或新加坡的外國公民禁止入境；前往過上述地點後返回的
以色列公民將被要求自我隔離１４天。據報國泰航空（００２９３）將停飛２月２４日至３月３
１日的香港來往特拉維夫航班。
另外，據伊朗國營通訊社報道，伊朗西北部城市庫姆有兩名長者因感染病毒而死亡，兩人亦
是該國出現的首２宗確診病例。（ｅｙ）
20/02/2020 08:57
【新冠肺炎】以色列對中港澳及星泰封關，伊朗兩長者受感染後死亡
《經濟通通訊社２０日專訊》以色列政府本周宣布，因新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，過去兩
周前往過中國內地、香港、澳門、泰國或新加坡的外國公民禁止入境；前往過上述地點後返回的
以色列公民將被要求自我隔離１４天。據報國泰航空（００２９３）將停飛２月２４日至３月３
１日的香港來往特拉維夫航班。
另外，據伊朗國營通訊社報道，伊朗西北部城市庫姆有兩名長者因感染病毒而死亡，兩人亦
是該國出現的首２宗確診病例。（ｅｙ）
|國際動態20/02/2020
憧憬中國再放水 標指納指齊破頂
|生財有道19/02/2020
【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面，惟大摩看淡籲減持
|生財有道19/02/2020
【黃金避險】疫情刺激破千六美元 黃耀宗：金價被低估吼買ETF
|FOCUS19/02/2020
【FOCUS】港府全民派錢可期 星高官教路「想多兩步」
|生財有道19/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯14元以下始上車
|中國故事19/02/2020
《京城近觀》早回京 早隔離
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰