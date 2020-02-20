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20/02/2020 08:57

【新冠肺炎】以色列對中港澳及星泰封關，伊朗兩長者受感染後死亡

　　《經濟通通訊社２０日專訊》以色列政府本周宣布，因新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，過去兩
周前往過中國內地、香港、澳門、泰國或新加坡的外國公民禁止入境；前往過上述地點後返回的
以色列公民將被要求自我隔離１４天。據報國泰航空（００２９３）將停飛２月２４日至３月３
１日的香港來往特拉維夫航班。
　　另外，據伊朗國營通訊社報道，伊朗西北部城市庫姆有兩名長者因感染病毒而死亡，兩人亦
是該國出現的首２宗確診病例。（ｅｙ）

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