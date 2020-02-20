【抗疫維穩】官媒頭版評論：三信號利好，中長期資金持續入市可期

《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股終於修復春節後復市首日缺口，滬綜指更一度迫近三千關

，昨日（１９日）盡管指數有所回調但，北向資金仍錄得淨買入３７﹒４５億元人民幣。《中國

證券報》頭版刊登評論指，北向資金逆市流入，既是Ａ股韌性增強的注腳，亦是市場資金持續看

好人民幣核心資產的印證。評論強調，未來中國經濟基本面向好趨勢未變，資本市場深改方向不

變，股市生態環境將持續改善。

文章指，近期市場走勢透露三大信號，一是逆周期政策加碼，二是人民幣資產吸引力強、Ａ

股估值仍處於低位，三是資本市場深改持續推進，Ａ股國際化、市場化程度不斷提升。從資金動

向來看，海外資金堅定看好Ａ股的態度未變；今年養老金入市有望帶來較多增量資金；今年以來

發行首日就被買爆的基金已超過１０隻。

文章預測，未來中長期資金入市渠道將更加完善。隨著ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ投資限額的取

消，更多政策將醞釀推出，既包括放寬中長期資金入市比例和範圍、鼓勵中長期投資稅收優惠等

方面的政策優化，更包括完善多層次養老體系等制度改革，而增加法治供給強化投資者保護，提

高上市公司質量等措施落地見效值得期待，這將促使居民儲蓄「活水」願意來且留得住。

（ｅｙ）

