【人行操作】東方金誠：年內ＬＰＲ還有３０－５０個基點下行趨勢

《經濟通通訊社２０日專訊》根據人民銀行最新公布，２月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）令人稍

感意外地僅為非對稱下調，一年期降１０個基點（ｂｐ）符合預期，但五年只調降５ｂｐ，低於

此前公開市場逆回購和ＭＬＦ（中期借貸便利）的降幅。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示， ＬＰＲ下調進一步釋放疫情特殊時期強化逆周期調節

信號，將在短期內帶動企業貸款利率更大幅度下行。新冠疫情將在短期內加大經濟下行壓力。在

此期間，央行貨幣政策將適度向穩增長方向傾斜，切實降低實體經濟融資成本也更具迫切性。

由於疫情客觀上加大了對貨幣政策逆周期調節的需求，近期市場對下調存款基準利率的討論

有所升溫。我們認為，考慮到今年宏觀經濟增長目標不會因疫情發生明顯調整，下一步宏觀政策

在穩增長方向上將進一步發力，年內ＬＰＲ報價還有３０－５０個基點的下行趨勢，但這並不意

味著存款基準利率存在較大的下調可能性。

報告指出，著眼於引導ＬＰＲ持續下行，未來央行或將主要採取以下措施：一是繼續下調Ｍ

ＬＦ利率，加大公開市場操作力度，降低銀行批發性融資成本。二是降準還有一定空間。這樣即

可降低銀行資金成本，也能提高其放貸能力，值得一提的是，在金融嚴監管背景下，降準對銀行

體系穩健性的負面影響可控。三是針對結構性存款等強化嚴監管，在存款基準利率保持不動的背

景下，控制乃至適度引導商業銀行存款成本下行。（ｗｌ）

