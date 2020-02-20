【人行操作】五年期ＬＰＲ下調５基點，光大固收：無必要快速下降

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行最新公布，２月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）令人稍感意

外地僅為非對稱下調，一年期降１０個基點（ｂｐ）符合預期，但五年只調降５ｂｐ，低於此前

公開市場逆回購和ＭＬＦ（中期借貸便利）的降幅。

光大證券固定收益首席分析師張旭指出，部分投資者認為，五年ＬＰＲ只下降了５ｂｐ，低

於市場預期，無法實現中央經濟工作會議中提出的「降低社會融資成本」。我們認為，這個觀點

低估了改革完善ＬＰＲ形成機制的作用。

ＬＰＲ改革對降低貸款實際利率的作用體現在價格和數量兩個維度。從價格維度看，第一，

即使ＬＰＲ不下行，改革即可以解決貸款定價過程中的隱形下限和協同定價的問題，有助於降低

實體經濟的融資成本；第二，ＬＰＲ本身也正在逐步下行。從數量維度看，隨著時間的推移，會

有越來越多的貸款與ＬＰＲ掛勾，因此改革對於社會融資成本降低的作用亦會越來越明顯。

報告認為，五年及以上期限貸款主要是房貸，在當前時點並無快速下降的必要。當前最重要

的工作是疫情防控，加大對新冠肺炎防控的貨幣信貸支持力度，例如，支持有發展前景但暫遇困

難的小微企業。這類貸款的期限較短，通常在一年或一年以下，其參考的是一年ＬＰＲ，該品種

本次已下降了１０ｂｐ，達到了ＬＰＲ形成機制完善以來的最高水平。（ｗｌ）

