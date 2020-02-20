【抗疫維穩】中小企業復工難，中央地方齊出招化危機

《經濟通通訊社記者林雯婕２０日上海專電》內地知名連鎖餐廳西貝莜面村的董事長賈國龍

近期向媒體「求救」，他表示，受到新冠肺炎疫情影響，西貝在全國的４００多間門店已停業，

公司逾兩萬名員工待業。由於疫情期間須按國家規定繼續發工資，那麼公司一個月的支出就在１

﹒５億元人民幣左右，西貝帳上的現金流撐不過３個月。

在新冠肺炎疫情的籠罩下，像這樣掙扎求生的中小企業還有千千萬萬家。疫情衝擊不僅影響

到餐飲業，還有旅遊、線下娛樂、酒店、航空、物流、勞動密集型製造業等都是重災區。清華、

北大和北京小微企業綜合金融服務公司近日對內地多個行業的９９５間民營中小企業進行的調研

顯示，３４％受訪的企業目前現金流只能維持１個月，８５％的企業撐不過３個月。而總體上來

看，民營中小企業為中國貢獻了５０％以上的稅收，６０％以上的ＧＤＰ，對經濟有「牽一髮而

動全身」的作用。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤近日在媒體電話會議上表示，此次疫情對中小企業打擊較大，因

為相比大型企業，中小企業現金流較弱。有的中小企業熬不過這段時間，就會影響到就業和工資

水平，所以短期之內失業率會有一定上升。而職工工資受到影響以後，又會拖累消費，形成二次

的反應。所以現時各地政府對中小企業在減免稅費、減免租金、提供貸款、延長貸款等方面都有

一定的扶持，希望幫助中小企業渡過難關。

除了資金層面的扶助之外，不少地方政府還從實際出發，定製務工人員高鐵專列，包大巴車

、飛機接工人返崗，並給予新招工人生活補助。國務院常務會議１８日亦推出一系列措施，在國

家層面減免企業養老、失業、工傷保險單位繳費，預計將為企業減負約６０００至７０００億元

人民幣，助企業緩解流動性緊張的燃眉之急。可以看到，從中央到地方已經聽到企業的「求救」

，也都使出了渾身解數扶助中小企。



＊疫情防控管制下，復工面臨多重困難＊



主要城市如上海、北京、廣州等其實於２月１０日就已經復工，但一個多星期以來，各地疫

情的確診數字仍在增加，在各種的「封城」、「封路」、「封社區」的管控手段下，除了生活必

需品及防疫物資企業外，其他企業復工情況並不理想。

據《中新社》報道，上海市楊浦區五角場地區共有２４座商務樓宇，２月１０日復工當日有約

２００名員工進入大樓，較平時容納４６００到４８００名員工的規模，當日復工人數不超過５

％。

另根據交通部的數據，從１月３１日（正常春節假期後首日）至２月１５日，每日通過公路

、鐵路，水路和航空等各種方式出行的平均人數在１１００萬至１４００萬之間，約為去年水平

的１５％，說明今年的返程復工潮尚未出現。

當前上海情況是，多數公司要求職工從１０日開始在家辦公，輪流回辦公室值班，已有部分

企業要求員工本周一（１７日）正式回公司上班；而那些必須現場辦公的企業和工廠，就需具備

政府規定的復工條件才能開工。此外，滬上學校從３月開始實行網上教學，具體回校時間仍待定

。

絲路研究院院長張湧近日在上海及周邊地區做的一項調研顯示，許多中小微企業難以達到政

府規定的復工條件，比如配備衛生員、設立隔離設施等，這些企業也沒有足夠的口罩、消毒水、

防護服等防疫物資保障。現在都是企業主自行從各種渠道採購防疫物資，貨源和質量都難以保證

。另外，返滬務工人員到崗後需居家隔離１４日，該時間被視作帶薪休假，需要中小微企業支付

工資成本，所以一些企業寧可選擇在市場上重新招聘已滿隔離時限的人員。還有部分中小企業，

如餐飲、酒店等，就算復工也會因為沒有客流而遭遇經營困難。

同時，對於外來務工人員來說，返程之路也十分艱難。在疫情管控措施下，許多人不是被居

家隔離，就是因為限流而買不到高鐵票、飛機票，也有因用工單位無法出具復工證明、在滬又無

固定住所證明而出現無法入滬的情況。



＊外商全球供應鏈受影響，恐遷出中國＊



新冠肺炎疫情對外商在中國所設的工廠也造成了比較大的影響。上海美國商會於２月１１日

至１４日對長三角１０９家在華美企所做的一項調查顯示，雖然到今個星期已有約九成的工廠已

經復工，但是有近半數受訪企業表示，中國工廠的停工已經影響到公司的全球供應鏈。有三分之

一的企業稱，如果工廠不能開工，將把業務轉到中國以外。

調查又顯示，有近八成受訪的在華美企沒有足夠的工人來運作完整的生產線，其原因就是交

通限制和１４日隔離措施。因此目前來看，唯有將疫情控制住，放鬆或撤銷管控措施，恢復交通

及正常生活節奏，公司、工廠才能順利開工。

汪濤表示，如果疫情不能很快地控制，對生活和產業鏈的影響時間比較長的話，外商可能會

考慮遷出中國，因為近兩年中美貿易摩擦的不確定性，加上內地勞動成本、環境成本的提升，一

些外商本來就在考慮遷移的問題。現在又額外出現疾病控制和衛生系統的問題，可能會影響外商

的產業布局。但她又強調，如果外資廠商的產業布局是向東南亞或其他發展中國家轉移的話，也

需要慎重考慮那些地方的衛生醫療系統、政府調度資源和控制疫情的能力。

