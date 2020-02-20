【新冠肺炎】衛健委：世衛組織專家赴四川廣東考察

《經濟通通訊社２０日專訊》據國家衛健委介紹，２月１８日－１９日，中國－世界衛生組

織新型冠狀病毒肺炎聯合專家考察組分為兩個小組，分別在四川和廣東考察新冠肺炎疫情防控工

作，與省、市衛生行政部門座談，並赴有關疾控、醫療機構等進行了現場考察。

此外，國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，截至１９日，全國已經有

２７８支醫療隊，３２３９５名醫務人員從各地馳援湖北，這是前所未有的出征，這是生命相托

的使命。（ｗｌ）

