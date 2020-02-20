《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２０２﹒３１
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒４％，比上月末低０﹒３個百分點，與上年同期持平，
低於市場預期的增８﹒６％。
１月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５４﹒５５萬億元，與上年同期持平，同比增長０％，分別比
上月末和上年同期低４﹒４個和０﹒４個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額９﹒３２萬億元，同
比增長６﹒６％，當月淨投放現金１﹒６１萬億元。（ｗｌ）
20/02/2020 16:13
【聚焦數據】人行：１月末Ｍ２增長８﹒４％低預期，Ｍ１持平
《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２０２﹒３１
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒４％，比上月末低０﹒３個百分點，與上年同期持平，
低於市場預期的增８﹒６％。
１月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５４﹒５５萬億元，與上年同期持平，同比增長０％，分別比
上月末和上年同期低４﹒４個和０﹒４個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額９﹒３２萬億元，同
比增長６﹒６％，當月淨投放現金１﹒６１萬億元。（ｗｌ）
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