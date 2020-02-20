【聚焦數據】人行：１月末Ｍ２增長８﹒４％低預期，Ｍ１持平

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２０２﹒３１

萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒４％，比上月末低０﹒３個百分點，與上年同期持平，

低於市場預期的增８﹒６％。

１月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５４﹒５５萬億元，與上年同期持平，同比增長０％，分別比

上月末和上年同期低４﹒４個和０﹒４個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額９﹒３２萬億元，同

比增長６﹒６％，當月淨投放現金１﹒６１萬億元。（ｗｌ）

