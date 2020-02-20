【聚焦數據】內地１月新增貸３﹒３４萬億元高預期，創新高

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１月份人民幣貸款增加３﹒３４萬億元，同比

多增１１０９億元，創新高，且高於市場預期的增３萬億元。１月末，本外幣貸款餘額

１６１﹒９３萬億元，同比增長１１﹒６％。月末人民幣貸款餘額１５６﹒４５萬億元，同比增

長１２﹒１％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和１﹒３個百分點。

分部門看，１月份，住戶部門貸款增加６３４１億元，其中，短期貸款減少１１４９億元，

中長期貸款增加７４９１億元；企（事）業單位貸款增加２﹒８６萬億元，其中，短期貸款增加

７６９９億元，中長期貸款增加１﹒６６萬億元，票據融資增加３５９６億元；非銀行業金融機

構貸款減少１５６７億元。

１月末，外幣貸款餘額７９５８億美元，同比下降４﹒４％。１月份，外幣貸款增加８８億

美元，同比少增２８７億美元。



＊１月人民幣存款增２﹒８８萬億，同比少增３９３５億元＊



１月末，本外幣存款餘額２０１﹒２萬億元，同比增長８﹒３％。月末人民幣存款餘額

１９５﹒８１萬億元，同比增長８﹒３％，增速比上月末低０﹒４個百分點，比上年同期高

０﹒７個百分點。

１月份人民幣存款增加２﹒８８萬億元，同比少增３９３５億元。其中，住戶存款增加

４﹒２４萬億元，非金融企業存款減少１﹒６１萬億元，財政性存款增加４００２億元，非銀行

業金融機構存款增加５７０１億元。

１月末，外幣存款餘額７８３０億美元，同比增長４﹒８％。１月份，外幣存款增加２５２

億美元，同比多增５９億美元。（ｗｌ）

