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即市新聞

20/02/2020 16:15

【聚焦數據】內地１月新增貸３﹒３４萬億元高預期，創新高

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１月份人民幣貸款增加３﹒３４萬億元，同比
多增１１０９億元，創新高，且高於市場預期的增３萬億元。１月末，本外幣貸款餘額
１６１﹒９３萬億元，同比增長１１﹒６％。月末人民幣貸款餘額１５６﹒４５萬億元，同比增
長１２﹒１％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和１﹒３個百分點。
　　分部門看，１月份，住戶部門貸款增加６３４１億元，其中，短期貸款減少１１４９億元，
中長期貸款增加７４９１億元；企（事）業單位貸款增加２﹒８６萬億元，其中，短期貸款增加
７６９９億元，中長期貸款增加１﹒６６萬億元，票據融資增加３５９６億元；非銀行業金融機
構貸款減少１５６７億元。
　　１月末，外幣貸款餘額７９５８億美元，同比下降４﹒４％。１月份，外幣貸款增加８８億
美元，同比少增２８７億美元。

＊１月人民幣存款增２﹒８８萬億，同比少增３９３５億元＊

　　１月末，本外幣存款餘額２０１﹒２萬億元，同比增長８﹒３％。月末人民幣存款餘額
１９５﹒８１萬億元，同比增長８﹒３％，增速比上月末低０﹒４個百分點，比上年同期高
０﹒７個百分點。
　　１月份人民幣存款增加２﹒８８萬億元，同比少增３９３５億元。其中，住戶存款增加
４﹒２４萬億元，非金融企業存款減少１﹒６１萬億元，財政性存款增加４００２億元，非銀行
業金融機構存款增加５７０１億元。
　　１月末，外幣存款餘額７８３０億美元，同比增長４﹒８％。１月份，外幣存款增加２５２
億美元，同比多增５９億美元。（ｗｌ）

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