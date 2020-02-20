【聚焦數據】１月社融規模增量５﹒０７萬億，國債和地方債券納入

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２０年１月社會融資規模增量

為５﹒０７萬億元（人民幣．下同），比上年同期多３８８３億元，高於市場預期的增４﹒３萬

億元。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加３﹒４９萬億元，同比少增７４４億元；對實體經

濟發放的外幣貸款折合人民幣增加５１３億元，同比多增１７０億元；委托貸款減少２６億元，

同比少減６７３億元；信托貸款增加４３２億元，同比多增８７億元；未貼現的銀行承兌匯票增

加１４０３億元，同比少增２３８４億元；企業債券淨融資３８６５億元，同比少９６４億元；

政府債券淨融資７６１３億元，同比多５９１３億元；非金融企業境內股票融資６０９億元，同

比多３２０億元。



＊去年１２月起將「國債」和「地方政府一般債券」納入社融規模統計＊



人行表示，２０１９年１２月起，進一步完善社會融資規模統計，將「國債」和「地方政府

一般債券」納入社會融資規模統計，與原有「地方政府專項債券」合併為「政府債券」指標，指

標數值為托管機構的托管面值。

２０１９年９月起，人民銀行完善「社會融資規模」中的「企業債券」統計，將「交易所企

業資產支持證券」納入「企業債券」指標；２０１８年９月起，人民銀行將「地方政府專項債券

」納入社會融資規模統計；２０１８年７月起，人民銀行完善社會融資規模統計方法，將「存款

類金融機構資產支持證券」和「貸款核銷」納入社會融資規模統計，在「其他融資」項下單獨列

示。（ｗｌ）

