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即市新聞

20/02/2020 16:27

【聚焦數據】１月末社融規模存量２５６﹒３６萬億元增１０﹒７％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１月末社會融資規模存量為２５６﹒３６萬億
元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為
１５５﹒０６萬億元，同比增長１２﹒２％，對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為
２﹒１３萬億元，同比下降２﹒２％；委託貸款餘額為１１﹒４５萬億元，同比下降７％；信託
貸款餘額為７﹒４９萬億元，同比下降４﹒３％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒４７萬億元
，同比下降１７％；企業債券餘額為２３﹒９３萬億元，同比增長１３﹒１％；政府債券餘額為
３８﹒４９萬億元，同比增長１６％；非金融企業境內股票餘額為７﹒４２萬億元，同比增長５
﹒４％。
　　從結構看，１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６０﹒５％，
同比高０﹒８個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比低
０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比４﹒５％，同比低０﹒８個百分點；信託貸款餘額佔比
２﹒９％，同比低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，同比低０﹒４個
百分點；企業債券餘額佔比９﹒３％，同比高０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１５％，同比
高０﹒７個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個百分點。
（ｃｔ）

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