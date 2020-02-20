【聚焦數據】１月末社融規模存量２５６﹒３６萬億元增１０﹒７％

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，１月末社會融資規模存量為２５６﹒３６萬億

元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為

１５５﹒０６萬億元，同比增長１２﹒２％，對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為

２﹒１３萬億元，同比下降２﹒２％；委託貸款餘額為１１﹒４５萬億元，同比下降７％；信託

貸款餘額為７﹒４９萬億元，同比下降４﹒３％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒４７萬億元

，同比下降１７％；企業債券餘額為２３﹒９３萬億元，同比增長１３﹒１％；政府債券餘額為

３８﹒４９萬億元，同比增長１６％；非金融企業境內股票餘額為７﹒４２萬億元，同比增長５

﹒４％。

從結構看，１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６０﹒５％，

同比高０﹒８個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比低

０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比４﹒５％，同比低０﹒８個百分點；信託貸款餘額佔比

２﹒９％，同比低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，同比低０﹒４個

百分點；企業債券餘額佔比９﹒３％，同比高０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１５％，同比

高０﹒７個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個百分點。

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