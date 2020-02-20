【ＦＯＣＵＳ】ＬＰＲ企硬兩月終降，非常規手段續有來

【ＦＯＣＵＳ】連續兩月不動於山的ＬＰＲ（市場報價利率），周四（２０日）終見下行，

一年期、五年期分別走低１０基點、５基點。面對內地新冠疫情仍難言見頂，１月留力觀望的央

媽，在最新貨幣政策報告中首次提出「守正創新、勇於擔當」，並重提「確保經濟運行在合理區

間」，未來更多非常規手段料陸續有來。



＊央媽明言「銀行向實體經濟讓利」＊



不同於ＭＬＦ、ＴＭＬＦ等負債端，ＬＰＲ對應資產端，事關銀行自身淨息差生計；自去年

８月改革形成機制以來，１年期、５年期僅分別調降過兩次、一次。計入今日最新動作，累計實

際降幅分別為２０基點、１０基點，似乎只算勉強呼應官方的「千方百計降成本」喊話。

不過，抗疫大過天，央媽最新強調，加強貨幣政策主動性；守正創新、勇於擔當；科學穩健

把握逆周期調節力度。可以預見，非常時期下的更多非常規手段將陸續有來。

首當其衝，即是要求銀行「適當降低對短期利潤增長的過高要求，向實體經濟讓利」。如何

讓利？除了未來進一步下調ＬＰＲ利率（一年期年內料再降２０－５０基點），監管層並督促內

銀捧場低利率的「肺炎債」。

市場數據顯示，月初至今，已有逾２５家航空、醫藥、基建等企業發行「疫情防控債」，合

共融資２４０億元，票面息率界於２厘至４厘，低於１年期ＬＰＲ的４﹒０５厘，而國有銀行正

正是最大買家。



＊發揮匯率調節，接管拆彈個案勢增＊



另一非常規手段，從央媽重提「發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用」、「

引導企業樹立風險中性理念，以鎖定外匯成本」可窺端倪。

就在周四，人幣兌美元中間價跌至逾一個月低位的７﹒００２６，而離岸人民幣早市更一度

跌穿７﹒０３，下一重要觀察位約在７﹒０８７０，若此關口失守，不排除將測試７﹒２水平。

第三項非常規手段其實早在去年５月央媽罕有攜銀保監接管包商銀行已有使用，即是續於重

點領域高風險機構「精准拆彈」。最新兩單分別來自中國最大的國有校企北大方正，以及一度被

稱為「走出去」旗艦的海航集團；前者目前已由法院指定人行、教育部等組成清算組，擔任管理

人，後者則據報或由海南省政府接管，並可能出售資產予三大航。

不過，看似萬能的央媽並非全無掣肘，標普較早時就警告，如疫情長期持續，內銀不良貸款

率或飆升至逾６％（去年第三季為１﹒８６％），相當於增加５﹒６萬億壞帳。獲北水力掃的內

銀，前景還看審慎。

