《法證攻防－林恩》２０２０年，註定是不平凡的一年？

《法證攻防》２０１９年，地緣政局不穩定，中美貿易矛盾持續，全球經濟環境不景氣，環

球央行先後採取量化寬鬆的措施以及下調利率等貨幣政策，黃金價格年內節節上升。最近網絡流

傳著一句話：「２０２０年，註定是不平凡的一年」。上月，美國與伊朗爆發軍事衝突，避險資

產黃金價格破頂，之後出現小幅回吐，跌至１５５０美元水平喘穩。

同時，內地爆發新冠肺炎疫情，截止周三（１９日）下午，國內確診人數已超過７﹒４萬人

，疫情擴散至約２５個國家。有報道指，因應新冠肺炎疫情，蘋果公司原定的生產和銷售目標或

受到影響。雖然內地企業和工廠正陸續復工，但市場依然憂慮疫情對內地以至全球經濟或帶來打

擊。

內地近日公布的新冠肺炎確診人數增速放緩，但另一邊廂數以千億計的蝗蟲正由東非蔓延至

西南亞，席捲超過１６００萬平方公里，蝗蟲災害威脅著受影響國家的糧食供應和經濟發展。投

資者避險需求急漲，黃金價格周三突破１６００美元水平，創近７年來新高。

如果投資者想利用槓桿部署避險資產走勢，市場上有以外幣匯率，黃金，期油作為相關資產

的認購證及認沽證選擇。入場費較低，最大損失只是投入的全部本金，沒有補倉風險，而且可以

買升同買跌，用港股戶口就可以投資買賣。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》

