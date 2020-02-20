《華峰論證－張華峰》善用財政手段，為民解困救企業

《華峰論證》新一份財政預算案即將公布。受到過去大半年社會事件的困擾，加上中美貿易

戰為香港帶來的影響，以及新疫症的全方位打擊，這份預算案相信是特區成立以來最難撰寫的一

份財政預算案。身為商界一份子，筆者期望財政司司長在為民解困的同時，亦要關注工商界，特

別是中、小企的生存與發展，始終，香港要重上經濟正軌，良好的營商環境，實在是必不可少。



香港經濟在去年第３季急速惡化，按年收縮２﹒９％，這是自２００９年以來首次錄得按年

跌幅。經季節性調整後按季比較，經濟錄得連續兩季負增長，顯示香港經濟已步入衰退。事實上

，反修例風波持續至今已經超過８個月，事件令旅遊業及與消費相關的行業深受重創，對本來已

經受環球經濟同步放緩和中美貿易戰影響而轉弱的經濟，造成極為沉重的打擊。



旅遊發展局表示，目前單日旅客已降至３０００人，比２００３年ＳＡＲＳ時的１萬人更差

。有酒店工會表示，已有１７個集團旗下的多間酒店，要求員工放無薪假，４間酒店裁員。多個

行業出現放無薪假及裁員結業的情況。根據政府剛公布的最新數字，去年１１月至今年１月失業

率升至３﹒４％，就業不足率維持於１﹒２％的水平，是３年多以來的高位，而有關數字尚未反

映疫情影響。



若果說中美貿易戰和反修例風暴的影響，對各行各業均已造成不同程度的影響，但未必人人

有切膚之痛，然而，當下疫症對香港經濟民生的影響，可說人人都有深有同感，各區商場人流疏

落，食肆冷冷清清，結業潮山雨欲來。本月政府宣布成立「防疫抗疫基金」，投入３００億元，

向受疫情重創的行業及低收入家庭等發放津貼援助，有關措施對業界和基層市民當然有一定幫助

，惟紓困力度仍嫌不足，仍要靠財政手段來補足。



事實上，有會計師事務預料政府利得稅、印花稅及賣地收入均減少，估計２０１９至

２０２０年度財政赤字達４７７億元。筆者認為，在此艱難時刻，政府更要展現擔當，幫助市民

渡過難關。經民聯日前向財政司司長陳茂波提出建議，包括向銀行全數擔保中小企借貸，讓他們

能以低息甚至免息借貸，支付有關開支。另外，為即時紓解民困，經民聯建議政府直接派發一萬

元「應急錢」。同時，希望政府重新考慮，延遲三個月至半年收稅及預繳稅，以及向公屋住戶免

租至少一個月等，減輕市民及企業負擔。



社會上普遍的人或會認為，金融服務業並非受疫情衝擊的第一線行業，大市現時每天仍有近

１０００億元成交，經營環境尚算不俗，但其實當中苦處，真是有口難言，有苦自己知。事實上

，在扣除互聯互通的交易量、期指和牛熊證等衍生產品的對沖，每日真正的股份成交才佔一半左

右，生意額由近５４０家Ｃ組經紀行攤分，更只佔總成交額７％左右，不少更是以零佣金作招徠

，根本就是僧多粥少；而且在證監早前為孖展融資作出諸多限制之後，孖展生意也大受影響，經

營甚為艱苦，故我昨天會見財爺時，針對業界，有以下三項建議﹕



１﹒取消金融服務界使用科技券的一些限制，例如不再規定最多只適用於四宗申請，而自資的門

檻可以由現時的１╱３降低至１╱１０，讓業界中小企能夠更加善用上限４０萬元的科技券資助

計劃，在疫情下加緊裝備自己，鼓勵大家利用金融科技，提升競爭力。



２﹒政府應責成交易所，讓受疫情影響，未能依時公布業績的上市公司，不會因為違犯上市條例

而受罰停牌，以免引起人為恐慌。



３﹒由於不少企業今年面臨寒冬，故我是非常認同有建議主張，政府實行負利得稅，即首

１００萬虧損可獲政府按１６﹒５％的利得稅上限，資助最多１６﹒５萬元，以解企業之苦。



希望財爺也能認真考慮我們行業的苦困，作出適當的支援。

《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》

