《陸言堂－陳永陸》若日韓現社區爆發恐影響經濟，港股或試兩萬七

《陸言堂》港股連續兩日下跌，不過Ａ股卻連續兩日顯著上升，形成了很大的對比，主要原

因是Ａ股有「國家隊」支持，可是港股卻要面對外資沽貨帶來的影響。事實上，現在市場仍然有

兩個憂慮，一、是中國是否真的可以在短期內全面復工；二、是新冠狀病毒對疫情帶來的影響，

似乎已擴散至其他亞太區內國家，如日本及南韓。



事實上，在防止疫情對中國ＧＤＰ帶來影響，中央已推出了較２００９年更大規模的刺激經

濟措施，同時向市場投放的流動性，亦明顯較２００９年多，所以Ａ股才可以「抗地心吸力」而

持續反彈，同時亦因為中央的大量投放，亦令市場憧憬內地不少廠房，可以在短期內全面復工，

不過是否真的可以如此樂觀？投資者現在最憂慮的是內地各生產線是否已有足夠的防疫裝備，以

及如果各廠房全面復工後，當人與人再度聚集的時候，是否有機會出現第二波疫情，所以既然股

市基本上已重上春節前的水平，那麼現在為何仍然要積極入市？因為就算憧憬在各國「放水」下

，經濟很快回復動力，但經過反彈後的股市已沒有反映疫情可能帶來的影響，那麼現在是否仍然

要積極入市？



更何況現在不只是中國面對疫情，日本及南韓亦可能出現社區爆發的情況，所以區內經濟會

否受到拖累，同時日本及南韓央行，可能沒有人行般有這麼大的空間「放水」，這或會影響區內

經濟之復甦力度，這些因素都是投資者最為關注的問題，亦解釋了為何港股無力突破２８０００

點，並在近日逆Ａ股而行。



當然，由於仍然有Ａ股的支持，甚至近日「北水」仍然持續流入港股之中，所以相信港股的

調整幅度，應該不會如區內其他股市般大，但如果以低位反彈超過１９００點計算，回吐升幅一

半亦屬正常，所以短期下試２７０００點關口，其實亦不足為奇。



不過，由於不是大幅調整，所以個別股份仍然可以自行上升，如比亞迪（０１２１１）便因

為市場憧憬Ｔｅｓｌａ發展新電池汽車，有機會受惠而上升，又或者有部分手遊股持續創出５２

周新高，故此暫時投資者的策略，可以先行觀望日本及南韓的情況，又或者炒賣個別股份不受疫

情影響的股份。《獨立股評人 陳永陸》

