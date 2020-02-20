《豪匯有期－陳健豪》美元兌日圓延續試頂之旅

《豪匯有期》歐元兌美元一如預期繼續破底，一度跌穿１﹒０８水平，由於歐元已佔美匯指

數比重中的５７﹒６％，就直接將美匯指數推升至９９﹒４水平，本周就即時挑戰去年高位

９９﹒６７。不過其餘外幣普遍仍偏弱不過卻未有破位。而疫情就令避險資金進一步推高美元及

黃金，唯獨另一傳統避險貨幣日圓令人大失所望。



日本公布第四季度ＧＤＰ，按季收縮１﹒６％、按年更大幅收縮６﹒３％，創下自２０１４

年第二季以來最大跌幅，當時為收縮７﹒４％。坦白說，數據差是意料中事，去年１０月份起日

本消費稅由８％向上調整至１０％，已有分析指將影響日本國民消費，加上去年日本多次受到水

災、風災吹襲，數據轉差已是市場共識，其中資本開支就減少了３﹒７％，比市場預期的更差，

令市場擔心日後日本經濟失去了增長的動力。另一方面，由於日本去年跟韓國關係轉為緊張，韓

國遊客大大減少，令日本在製造業及旅遊業都極度依賴中國，２０１９年新年期間就有接近

１０００萬中國遊客到訪日本，消費額更高達１萬億日圓，乃旅遊業其中一個主要收入來源，疫

情殺到、遊客大幅減少，更令市場擔心日本第一季度ＧＤＰ同樣受到重創。



更重要的是，市場對日本、日本人的傳統認知是先進、乾淨、衛生，不過這次在抗疫一事上

給外界的感覺是為了支撐經濟、避免影響７月份時的東京奧運氣氛而後知後覺，例如香港的馬拉

松賽事早已取消，但日本各地於２月１６日依然如期舉行馬拉松大賽，有朋友在剛過去的周日（

１６日）京都馬拉松完成後獲派口罩一個，本周初才不情願地取消了東京馬拉松但仍然容許跑得

快的精英跑手參加，反映了日本政府的低警覺性並質疑政府初期的堵截不夠徹底。



這份對經濟前景的擔心，即使在避險情緒仍然不散之下，日圓都失去避險貨幣的光環，避險

資金只湧入黃金、美元或美債。技術上，美元兌日圓一直在１０９﹒５０－１１０﹒００之間高

位徘徊，似乎醞釀向上突破機會較高，只要守住１０９﹒５，將向上測試１１１﹒００－

１１１﹒２０阻力區，甚至有機會挑戰前高１１２﹒５０。但中線角度要留意，１１０－１１２

區間屬關鍵阻力區，建議可以在１１２水平密切觀察美元兌日圓能否成功營造見頂回落的過程，

暫時美元兌日圓仍在延續其試頂之旅。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》

