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20/02/2020 11:12

【新冠肺炎】「鑽石公主號」兩名確診者不治

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《ＮＨＫ》引述一名政府官員的話報道，兩名曾在橫濱「鑽
石公主號」郵輪上的人士死於新型冠狀病毒。死者是一男一女，年齡均為８０多歲，日本冠狀病
毒死亡病例因此增至３宗。
　　「鑽石公主號」郵輪至今有６２１人確診新型肺炎，其中兩名確診者死亡。
　　厚生勞動省表示，昨日下船的乘客中，約九成是日本人，今日將下船的乘客，日本人與非日
本人大約各佔一半，大部分乘客將在明日或之前離開郵輪。（ｃｌ）

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