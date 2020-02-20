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20/02/2020 12:11

【新冠肺炎】政府延長特別上班安排至３月１日，以減社區傳播風險

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府發言人今日表示，因應疫情最新情況，政府會繼續實施部
門的特別上班安排至３月１日，以減低社交接觸和病毒在社區傳播的風險。政府屆時會再檢視情
況。
　　政府部門除了會繼續為市民提供緊急或必須的公共服務，以及維持有限度的基本服務外，亦
會作出必要調整，向市民提供適切服務，並為逐步恢復正常服務作好準備。
　　政府指，目前防控疫情仍是重中之重的工作，將密切注視疫情的發展，再作出下一步的決定
和部署。個別部門會就各項服務最新安排，盡快另行作出公布。（ｃｌ）

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