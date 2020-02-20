【新冠肺炎】政府：必要時會安排第三班專機明天接載郵輪港人回港

《經濟通通訊社２０日專訊》政府公布，為數１０６名在「鑽石公主號」郵輪的香港居民，

包括在埼玉縣隔離期滿可以離開日本的六名香港居民，今早由東京乘坐港府安排的包機安全抵達

香港。特遣隊今日會繼續和日本當局及郵輪公司緊密聯繫，確定餘下港人的名單及其檢測結果，

目標是在今日把所有獲准離船的港人接回香港。有需要時會安排第三班專機，在明日接載仍然滯

留的香港居民回港。



＊駿洋邨受檢疫人士不會在社區活動＊



政府指，一行人抵港後已乘坐?車前住駿洋邨的檢疫中心接受１４天的檢疫觀察。入住檢疫

中心的人士均無病徵，更非確診或懷疑感染病人。檢疫中心採取獨立住宿的運作模式，有執法人

員及醫護２４小時當值。受檢疫的人士進出中心時亦會以專車接送，在未有衞生人員書面許可，

不能進出檢疫中心，亦不會在社區活動。



＊不坐包機回港者亦需隔離檢疫＊



「鑽石公主號」上原有３６４名香港居民，包括２６０名特區護照持有人，和近１００名持

外國護照的香港居民。截至昨天（１９日），船上有５５名港人確診感染新型冠狀病毒，他們會

留在日本就醫；３３名屬於確診患者的緊密接觸者亦需要延長檢疫期，暫時未能返港。

至於不乘坐機回港的人士，在入境香港時會被轉介至港口衞生科接受評估，之後亦同樣需要

到檢疫中心接受最長１４日的檢疫。（ｃｌ）

