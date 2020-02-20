《經濟通通訊社２０日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日在每天記者會上表示
，澳門過去２４小時未有新增確診病例，即連續１６天無新確診個案，維持累計１０例確診個案
，當中６例已康復出院，仍留院的４例均屬輕症及沒有發燒。
澳門累計疑似病例１４８０宗，已排除的有１４６２例，仍待排除的有８例；累計密切接觸
者５５例，已全部解除隔離，即路環高頂公共衛生臨床中心現時沒有被隔離人士。過去２４小時
，公共化驗共檢測了１３８個樣本。（ｃｌ）
20/02/2020 17:11
【新冠肺炎】澳門連續１６天無新增確診病例，６人已康復出院
《經濟通通訊社２０日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日在每天記者會上表示
，澳門過去２４小時未有新增確診病例，即連續１６天無新確診個案，維持累計１０例確診個案
，當中６例已康復出院，仍留院的４例均屬輕症及沒有發燒。
澳門累計疑似病例１４８０宗，已排除的有１４６２例，仍待排除的有８例；累計密切接觸
者５５例，已全部解除隔離，即路環高頂公共衛生臨床中心現時沒有被隔離人士。過去２４小時
，公共化驗共檢測了１３８個樣本。（ｃｌ）
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