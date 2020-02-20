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20/02/2020 07:53

【企業盈警】玖源集團（００８２７）料去年虧損增至逾６億人幣

　　《經濟通通訊社２０日專訊》玖源集團（００８２７）公布，繼早前發盈利預警後，現預期
截至去年１２月３１日止年度虧損約６﹒１７億元（人民幣．下同），比２０１８年度虧損約３
﹒４８億元有所擴大。
　　該集團指，虧損增加主要由於原料天然氣價格上調，同時尿素、甲醇及合成氨市場價格較去
年下跌，故本經營毛利亦大幅下跌，而可換股債券估值損失撥備約２﹒２３億元及廠房及設備的
減值虧損約１﹒８５億元。（ｗｈ）

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