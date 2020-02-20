【企業盈警】玖源集團（００８２７）料去年虧損增至逾６億人幣

《經濟通通訊社２０日專訊》玖源集團（００８２７）公布，繼早前發盈利預警後，現預期

截至去年１２月３１日止年度虧損約６﹒１７億元（人民幣．下同），比２０１８年度虧損約３

﹒４８億元有所擴大。

該集團指，虧損增加主要由於原料天然氣價格上調，同時尿素、甲醇及合成氨市場價格較去

年下跌，故本經營毛利亦大幅下跌，而可換股債券估值損失撥備約２﹒２３億元及廠房及設備的

減值虧損約１﹒８５億元。（ｗｈ）

