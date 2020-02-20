【新冠肺炎】南戈壁：暫停煤炭出口中國，不利影響銷售及現金流量

《經濟通通訊社２０日專訊》南戈壁資源（０１８７８）公布，獲悉蒙古國家緊急事務委員

會決定自本月１１日起至３月２日關閉蒙古南部與內地邊境，以防止新型冠狀病毒傳播，故自本

月１１日起已暫停對內地出口煤炭，預計邊境關閉將對其銷售及現金流量產生不利影響，直到蒙

古恢復煤炭出口至內地為止。為減輕有關影響並保留營運資金，決定本月減低生產，預計其現有

煤炭庫存足以滿足在恢復煤炭出口後至少兩個月以上的預期銷售需求。

另外，該集團指，於蒙古的附屬公司ＳｏｕｔｈＧｏｂｉ Ｓａｎｄｓ ＬＬＣ（ＳＧＳ）

本月７日獲其蒙古銀行知會，銀行接獲蒙古法院判決執行機構發出要求凍結ＳＧＳ銀行帳戶，以

執行ＳＧＳ與Ｆｉｒｓｔ Ｃｏｎｃｅｐｔ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｇｒｏｕｐ

Ｌｉｍｉｔｅｄ（ＦＣＩＧＬ）之煤炭供應協議相關仲裁裁決，所涉約８０萬美元銀行存款正被

銀行凍結，預計有關凍結將影響其在蒙古支付能力，以維持在蒙古正常業務及活動，正與

ＦＣＩＧＬ接洽以解決相關事宜。

該集團又指，與中國投資訂立延期支付協議，分別於１月１９日及本月１９日到期及應付予

中投公司延期現金利息及延期費用１３０萬美元及２００萬美元，將延期至６月２０日支付，由

到期及應付之日起，按６﹒４％年利率計算延期費，而本月１４日到期及應付予中投公司的管理

費用約７０萬美元將延期至該集團償還為止，將按２﹒５％年利率計算延期費。（ｗｈ）

