《日入而息》平保多賺３９％，聯想上季績佳，港鐵凍結今年票價

《今天重點》﹡平保（０２３１８）去年純利按年升３９％，末期息１﹒３元人民幣；平保

去年新業務價值按年升５％，總投資收益升逾１倍；平保去年科技業務營運

利潤跌近四成，陸金所註冊用戶增９％；平保指疫情或影響集團資產質量或

收益水平

﹡聯想集團（００９９２）首三季多賺三成至６﹒２３億美元；聯想冀下月底

前所有工廠復工，能回復１００％產能

﹡希慎（０００１４）去年溢利４８﹒４５億跌兩成，息１﹒１７元；去年經

常性基本溢利及基本溢利均按年升２％；希慎去年商舖營業額跌４﹒５％，

寫字樓租金收入升８﹒６％

﹡港鐵（０００６６）今年凍結票價，中小型租戶２月及３月租金減半

﹡本港１月整體通脹率降至１﹒４％，但基本通脹率３﹒７％

﹡「鑽石公主號」兩名確診者不治；「鑽石公主號」首架包機接載１０６名港

人抵港；日本再有兩名曾登「鑽石公主號」郵輪工作的官員確診；澳門表示

暫未有鑽石公主號上５名澳門居民航班安排消息

﹡內地１月新增貸３﹒３４萬億元高預期，創新高；１月社融規模增量

５﹒０７萬億，國債和地方債券納入；１月末社融規模存量２５６﹒３６萬

億元增１０﹒７％



《即日市況》﹡牛熊線得而復失，恆指收２７６０９跌４６點，成交１００９億元



《深滬股市》﹡滬指收升１﹒８％穩企三千，成交再破萬億券商股暴漲



《美元匯價》﹡美元兌日圓短線將上試１１２﹒５０；歐元最新報１﹒０７９０╱９４，日

圓最新報１１２﹒１６╱１９



《公司業績》﹡希慎（０００１４）去年溢利４８﹒４５億跌兩成，息１﹒１７元；去年經

常性基本溢利及基本溢利均按年升２％；希慎去年商舖營業額跌４﹒５％，

寫字樓租金收入升８﹒６％

﹡聯想集團（００９９２）首三季多賺三成至６﹒２３億美元

﹡ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０）全年多賺０﹒３％，派末期息２美仙

﹡平保（０２３１８）去年純利按年升３９％，末期息１﹒３元人民幣



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）今年凍結票價，中小型租戶２月及３月租金減半

﹡國泰航空（００２９３）將停飛往返特拉維夫與香港的航班

﹡ＥＳＲ（０１８２１）擬發行２﹒２５億坡元五年期固定利率票據，淨籌逾

２億坡元

﹡ＪＢＢ（０１９０３）收取馬來西亞物業抵銷貿易應收款

﹡工銀國際年內完成總額達５４﹒５億美元債券融資專案

﹡中移動（００９４１）１月客戶淨流失８６﹒２萬戶，５Ｇ套餐客戶逾

６７３萬戶

﹡中聯通（００７６２）向合作夥伴發出ｅＳＩＭ產業合作邀請信；中國聯通

向合作夥伴發出ｅＳＩＭ產業合作邀請信

﹡正榮地產（０６１５８）發行２億美元優先票據，年利率５﹒６％

﹡海普瑞藥業據報尋求在港上市集資約３１﹒２億元

﹡國藥科技（０８１５６）訂購１０台口罩生產機器，涉４６０萬元人民幣

﹡壹傳媒（００２８２）旗下台灣《壹週刊》於本月２９日結束營運

﹡匯控（００００５）全球固定收益業務負責人離職

﹡瑞安房地產（００２７２）擬發行新票據，或於新交所上市

﹡當代置業（０１１０７）發２億美元１１﹒８厘綠色優先票據

﹡劉遵義退任希慎（０００１４）獨立非執董

﹡聯想（００９９２）集團在內地大多數工廠已重開，有限度回復生產；冀下

月底前所有工廠復工，能回復１００％產能

﹡威勝控股（０３３９３）年內於巴西市場中標１﹒３億元人民幣合約

﹡永義國際（０１２１８）出售次級票據，料錄收益約１５６萬元

﹡中國公共採購（０１０９４）疫情對運營造成嚴重影響

﹡信懇智能（０１９６７）深圳生產廠房已於今天起逐步恢復營運

﹡希慎（０００１４）１月零售商戶銷售下跌約２０％，寬減租戶２月及３月

租金

﹡包浩斯（００４８３）將關閉８至１０間店舖，遣散約１００名僱員



《國企紅籌》﹡中國太保（０２６０１）１月份壽險及產險收入分別升０﹒６％及

１４﹒８％

﹡中信大錳（０１０９１）信盛礦業供股後持股量將下跌，料產生非現金虧損

１億元



《神州民企》﹡益華控股（０２２１３）欠債共涉逾１億元

﹡國瑞置業（０２３２９）推出在線購房平台「房雲」

﹡華南城（０１６６８）發行２﹒２５億美元優先票據，年利率近１１厘



《中國要聞》﹡專家稱樓市調控節奏不會因疫情而出現大轉變

﹡神舟電腦指控京東拖欠逾３億元人民幣貨款，已向法院提訟

﹡國務院設教育督導委員會，加強對民辦學校督導

﹡深圳發改委表示去年８月７日後上牌新能源車不再予補帖

﹡中國被曝發信威脅捷克：若政要訪台則杯葛捷克企業

﹡華創證券邀「假高管」出席電話會議遭即場揭發

﹡華為表示下周一發布全新折疊屏手機和多款終端新品

﹡人行連續３天暫停逆回購，今零投放零回籠；１月末Ｍ２增長８﹒４％低預

期，Ｍ１持平

﹡農業部表示１月規模豬場能繁母豬存欄環比增２﹒２％

﹡商務部表示去年企業服務外包合同額１﹒５７萬億創新高

﹡Ｃｏｓｔｃｏ內地第二家門店落戶上海浦東

﹡上清所表示開市兩周債券業務量同比略有提高

﹡人社部表示階段性減免三項社保費用料涉５０００億以上

﹡上清所已發行逾１８０億防疫債

﹡中小企業復工難，中央地方齊出招化危機

﹡住建部表示企業緩繳住房公積金，不影響職工提取和貸款

﹡據報中國向企業提供貸款減輕疫情衝擊，聯合利華在列

﹡醫保局表示減徵措施最大可為企業減負１５００億

﹡內媒引述海航高管否認被接管消息：不知傳聞從何而來

﹡海航集團傳大變動之際，海航控股監事會主席突卸任；港航證實昨天向被裁

員工發解僱信，賠償按例支付

﹡美證監會要求加強在美上市中國公司審計工作內部管控

﹡蓬佩奧譴責北京吊銷記者證事件，指其做法不成熟

﹡商務部表示進口口罩已超１２億隻，防護服１３００萬套；進出口影響總體

可控，正疏解肉類滯港問題；商務部回應１月汽車銷量大降：多種因素疊加

造成；商務部料二季度消費處恢復期，下半年進一步好轉；將研究出台進一

步穩定汽車消費政策措施

﹡在滬保險機構已對３８人次新冠肺炎客戶賠付５２１萬

﹡茅台反腐仍不休，華東大區前銷售經理涉貪污受賄被捕

﹡內地１月新增貸３﹒３４萬億元高預期，創新高

﹡１月社融規模增量５﹒０７萬億，國債和地方債券納入；１月末社融規模存

量２５６﹒３６萬億元增１０﹒７％

﹡５４家在滬銀行累計投放疫情防控貸款１７６億元人民幣

﹡上交所對科創板申請上市的防疫企業做到即申請即受理

﹡國開行上海市分行已發放１４億元復工復產專項貸款

﹡廣電總局鼓勵３０集內短劇創作，片酬不得超成本四成



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１１７２５﹒０９點



《其他消息》﹡本港１月整體通脹率降至１﹒４％，但基本通脹率３﹒７％

﹡警方表示大圍站可疑物品是空鞋盒無炸藥，列嚇詐案處理

﹡ＡＣＣＡ料本年度財赤６６０億，建議全民派錢６０００元

﹡澳洲會計師公會料本財年赤字４３８億，增中小企支援

﹡深股通額度全日用逾４６億元；滬股通額度全日用２３﹒６６億，陸股通

淨流入近３９億



《新冠肺炎》﹡全國僅新增確診不足４００宗，累計病例７４５７６宗

﹡世衛組織表示沒有證據證明新冠病毒由實驗室製造

﹡衛生防護中心表示昨增３宗確診個案，累計６５宗；本港今日新增１宗確診

及１宗懷疑確診個案

﹡湖北多市核減確診病例，１９日新增確診跌至３４９宗

﹡衛健委表示世衛組織專家赴四川廣東考察

﹡中央指導組表示外國公民在華確診病例有２９宗

﹡南韓單日暫新增５３例確診個案，一患者死亡屬首例

﹡染病華人在俄羅斯出院後被殺，被證實非新冠肺炎患者

﹡澳門連續１６天無新增確診病例，６人已康復出院

﹡習近平稱務必高度重視對醫務人員的愛護

﹡「鑽石公主號」兩名確診者不治；「鑽石公主號」首架包機接載１０６名港

人抵港；日本再有兩名曾登「鑽石公主號」郵輪工作的官員確診；澳門表示

暫未有鑽石公主號上５名澳門居民航班安排消息

﹡政府表示必要時會安排第三班專機明天接載郵輪港人回港；政府延長特別上

班安排至３月１日，以減社區傳播風險；申訴專員公署延長特別工作安排至

３月１日

﹡哈爾濱今日十二時起四個主城區實施交通管制

﹡北京要求嚴格進京監測排查措施，查找醫院風險點；北京復興醫院累計報告

核酸檢測陽性病例３６例

﹡武漢投近２０００噸消毒藥劑，強化消毒城市排水設施

﹡立法會財委會明天審議３００億元防疫抗疫基金建議

﹡林鄭月娥稱防疫抗疫基金加碼至３００億，更多界別受惠

﹡李家超澄清暫無鑽石公主號上內地人要求坐本港包機

﹡信諾推疫情計劃，隔離客戶可獲２０００元隔離現金

﹡安盛表示疫情若延至次季，料內地ＧＤＰ「破５」

﹡恆生表示若疫情持續至年中或以後，對經營環境影響較大

﹡疫情增加東亞銀行今年盈利復甦挑戰，業績或遜預期

﹡盈科拓展捐贈２０萬個口罩予醫護人員及長者等人士

﹡口罩來貨近日急增，炒價兩周內暴跌逾六成

﹡工聯會自設口罩工場，３月下旬起可望月產１０萬個

﹡日本城向九巴車長提供６﹒８萬個口罩

﹡中總贈送１０萬個免費口罩予市民及弱勢社群

﹡張建宗指疫情已受控，何栢良稱政府領導層「未醒」

﹡網龍（００７７７）旗下公司推雲端教學管理平台，首階段收逾百申請

﹡摩根士丹利香港投資者峰會改為視像會議

﹡駱惠寧斥罷工救港是「新冠病毒」，謠言恐慌火上加油

﹡３６１度各部門實施措施，減少疫情對集團影響

﹡ＴＶＢ化妝師確診，為「鑽石公主號」乘客現留日治療

﹡政務司司長辦公室表示政府一直緊貼疫情迅速應變

﹡張竹君認同政務司長新聞稿整體情況正「受嚴密監控」；不排除兩宗確診個

案在金巴上互相感染

﹡電商當當網北京女員工確診被感染，上周曾復工三天半

﹡澳門旅遊局表示７間三至五星酒店今日重開

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